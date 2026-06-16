Бруклин Бекхэм высмеял семейный конфликт в рекламе за многомиллионный гонорар и нарвался на скандал

Виктория и Дэвид Бекхэмы, их сын Бруклин и невестка Никола Пельтц / © Associated Press

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В звездной семье Бекхэмов не утихает напряжение на фоне затянувшегося конфликта с родителями. Бруклин Бекхэм неожиданно сыграл в новой рекламе к Чемпионату мира по футболу-2026.

Старший сын Дэвида иВиктории Бекхэм стал лицом рекламной кампании сервиса доставки еды. В видео он появляется на диване перед телевизором и объясняет, почему будет следить за футбольным турниром не со стадиона. Казалось бы, обычный рекламный сюжет быстро привлек внимание из-за скрытого намека на его личную жизнь. Бруклин не стал называть конкретных причин, однако зрители мгновенно уловили отсылку к его непростым отношениям с семьей. Именно этот эпизод и вызвал бурное обсуждение в сети.

«Вы, наверное, удивляетесь, почему я смотрю Чемпионат мира по футболу 2026 года из дома. Это долгая история. И это сложно», — сказал Бруклин в ролике.

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Бруклин Бекхэм

Впрочем, далеко не все оценили такой юмор. Часть пользователей соцсетей считает, что упоминание о семейном конфликте в рекламной кампании было неуместным. Особенно учитывая то, что тема конфликта между Бруклином и его знаменитыми родителями уже давно находится под пристальным вниманием прессы.

Первые слухи о серьезном разладе между Бруклином Бекхэмом и его семьей появились более года назад. Тогда он вместе с женой Николой Пельтц стал все реже появляться на семейных мероприятиях. Впоследствии супруги поселились в США и сблизились с семьей Пельтц. Позже ситуация получила новый резонанс после заявлений Бруклина о том, что родители якобы чрезмерно контролировали его жизнь и карьеру, что и стало одной из причин глубокого семейного разлада.

Напомним, недавно Виктория Бекхэм впервые прокомментировала конфликт со старшим сыном, который публично отрекся от неё.

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