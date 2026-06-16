«Что там любители Булгакова?»: украинцы спорят о культуре «вне политики» после удара по Лавре

Атака по Лавре и сносу памятника Булгакову / © ТСН

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В Сети вспыхнула дискуссия после атаки России по Киево-Печерской лавре. Пользователи Threads активно обсуждают тезис, что культура не может быть вне политики, вспомнив снос памятника русскому писателю Михаилу Булгакову. Однако другая часть выступает против и четко разделяет политику и культуру.

ТСН.ua собрал реакции и мнения пользователей, что они думают на этот счет.

Где защитники Булгакова?

Пользователи соцсети обратились к тем, кто еще недавно гневно выступал против демонтажа памятника Михаилу Булгакову с Андреевского спуска. Они спрашивают, помогут ли в восстановлении поврежденных российскими ударами культурных объектов Украины, среди которых — Киево-Печерская лавра, киностудия Довженко, Художественный арсенал, органный зал в Днепре.

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Предположим, что РФ ударила по культурному наследию Украины как акт мести за памятник Булгакову. Или просто совпадение. Что логично с их стороны. Вопрос следующий: приложат ли те, кто так возмущался сносом памятника Булгакову, хотя бы таких же усилий, чтобы помочь восстановить поврежденные объекты?

Где защитники булгакова, когда россия разрушила киностудию Довженко, лавру старше самой московии, музей Чернобыля, артгалерею в Харькове? «Украина в огне»

Ибо какого-то х*я они переживают за россиянофила, а не при условном Довженко. Вам нужно объяснить историю Украины с 1569?

Дождемся постов о лавре, арсенале и Довженко от защитников Булгакова?

А что там любители Булгакова что-нибудь о Лавре скажут?».

Не Булгаков пускает ракеты — сторонники «вне политики»

Другая часть пользователей ответила на упреки, что культура может существовать вне политических процессов в стране, аргументировав, что не «Булгаков пускает ракеты» и что не нужно «смотреть в прошлое», а жить нынешним.

Ахахаххаа была где логика в этом высере? Булгаков причем?

Булгаков гений. Ты рогулица. Не Булгаков пускает ракеты. Он был против таких режимов, как сейчас в России. Если бы читала его, поняла бы. Но ты рогулица, и тебе сложно читать и понимать. Почему Булкина, а не Паляницына? Немощно.

Но запах, что там было, 21 век, зачем смотреть в прошлое и брать опыт макак, живших 4 столетия назад… у них даже электроэнергии не было…

Так это Булгаков дроны и ракеты направляет? Что-то я растерялась, не слежу за логикой, потому что думала то русские, которые ныне живы это делают, или нет?

Уважаемая, ваш Булгаков и Довженко вошли в историю как антагонисты, если вы не знали)).

Снос памятника Булгакова в Киеве

В начале июня в Киеве был демонтирован памятник российскому и советскому писателю Михаилу Булгакову. Монумент был установлен на Андреевском спуске. Решение о его сносе Киевсовет принял еще полгода назад — в декабре 2025 года. После демонтажа скульптуру передали на хранение наследнице скульптора Николая Рапая.

В апреле 2024 года Украинский институт национальной памяти признал Булгакова символом российской имперской политики, поэтому памятник в Киеве должен быть демонтирован в рамках процесса деколонизации культурного пространства. Его установили возле музея на Андреевском спуске в 2007 году.

Противоречивая реакция украинцев на решение демонтажа

Сразу после этой новости в Сети возник спор: одни пользователи приветствовали это решение, другие возмущались. Среди раскритиковавших свержение монумта был украинский бизнесмен, меценат и писатель Гарик Корогодский. Он назвал это актом «вандализмом» и сказал, что ему «стыдно».

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Также не поздравил демонтаж бывший советник президента, печально известный политик Арестович. Он также назвал это «варварством» против мировой культуры и набросился с угрозами действующей власти.

«Демонтаж памятника Булгакову — еще один гвоздь в копилку лицемерной ерунды. Для западного интеллектуального и культурного сообщества Михаил Булгаков — это прежде всего автор шедевра „Мастер и Маргарита… Поэтому Кличко и другие украинские политики, которые занимаются подобным популизмом, совершают стратегическую ошибку. Они думают, что Запад этого не заметит за шумом войны. Заметят. с писателем, которого в Берлине считают гением, станет еще одним весомым пунктом в том отложенном счете, который Запад предъявит украинским элитам“, — написал гневно Арестович.

В то же время, журналист «Радио Свобода» и военнослужащий Сил обороны Украины Александр Янковский назвал это завершением целой исторической эпохи и заверил, что он не будет «оплакивать» памятник российскому писателю.

«Хотя на самом деле он являлся частью той системы и, возможно, даже одним из любимых писателей Сталина. Я, очевидно, не из тех людей, которые будут оплакивать памятник Булгакову, это уже история. Те его произведения о Киеве изображали действительно другой, не украинский Киев», — отметил военнослужащий, добавив, что современная Украина имеет достаточно собственных культурных и исторических деятелей для подражания.

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Атака РФ по Лавре и другим культурным объектам Украины

Накануне, 15 июня, Россия нанесла массированный удар по Киеву и другим городам Украины. Под прицелом оказались религиозное и культурное наследие: Киево-Печерская лавра, киностудия Довженко, музеи и другие исторические объекты. В результате атаки на Лавру было повреждено по меньшей мере пять объектов святыни. В частности, наибольшие разрушения потерпел именно Успенский собор. Верхняя часть святыни была охвачена огнем.

Также пожар охватил здание Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Художественный арсенал». Площадь пожара достигала 1000 кв. м.

Кроме собора под ударом врага была башня Кушника. Российский «Шахед» попал в верхнюю часть недавно отреставрированного сооружения. В результате атаки серьезно пострадали иконостас, росписи и фрески. Башня Ивана Кушника является исторической оборонительной каменной башней XVII-XVIII веков и входит в архитектурный комплекс Киево-Печерской лавры.

© Генеральный штаб ВСУ / Facebook

© Генеральный штаб ВСУ / Facebook

© Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В результате террора россиян серьезно пострадала также территория Национальной киностудии имени Александра Довженко. Гендиректор Андрей Дончик в эфире Завтрака с 1+1 рассказал о серьезной потере для киностудии и украинской культуры в целом. Из-за удара полностью уничтожена уникальная коллекция из около 100 тысяч костюмов и почти трех миллионов предметов реквизита, которые десятилетиями использовали для съемок и спектаклей. В частности, сгорели исторические наряды из культовых украинских лент «Тени забытых предков» и «Пропала грамота».

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Под прицелом врага оказался Дом органной и камерной музыки. Там русский удар повредил орган. Пока неизвестно, удастся ли восстановить инструмент.

А 14 июня русский дрон попал в художественный музей в Харькове. Из-за атаки вспыхнула крыша заведения культуры, а в соседних офисных зданиях вылетели стекла. Спасатели и специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций оперативно спустили картины в укрытие, чтобы спасти экспонаты.







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