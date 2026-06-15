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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Массированная атака на Днепр: дроны ударили по Дому органной музыки (фото)

Силы ПВО уничтожили 24 цели в небе над Днепропетровщиной, однако в областном центре зафиксированы попадания.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Разрушения в Днепре после ночной атаки 15 июня

Разрушения в Днепре после ночной атаки 15 июня

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В результате российского удара дронами по Днепру в ночь на 15 июня был поврежден ряд гражданских объектов, в том числе Дом органной и камерной музыки. В результате ударов пострадал 64-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В Днепре в результате вражеской атаки были повреждены предприятия, колледж, культурное учреждение и объекты инфраструктуры. Пострадал 64-летний мужчина — его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в результате ночных российских ударов был поврежден Дом органной и камерной музыки.

Силы ПВО сбили над Днепропетровской областью 24 вражеских беспилотника.

Разрушения в Днепре после атаки 15 июня (14 фото)

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Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 15 июня российские войска нанесли удар по Днепру: разрушено здание колледжа, взрывной волной повреждены школа и культурное учреждение. На местах работают экстренные службы. Власти призвали горожан не игнорировать воздушные тревоги.

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Дата публикации
Количество просмотров
315
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