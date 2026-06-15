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Массированная атака на Днепр: дроны ударили по Дому органной музыки (фото)
Силы ПВО уничтожили 24 цели в небе над Днепропетровщиной, однако в областном центре зафиксированы попадания.
В результате российского удара дронами по Днепру в ночь на 15 июня был поврежден ряд гражданских объектов, в том числе Дом органной и камерной музыки. В результате ударов пострадал 64-летний мужчина.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
В Днепре в результате вражеской атаки были повреждены предприятия, колледж, культурное учреждение и объекты инфраструктуры. Пострадал 64-летний мужчина — его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Кроме того, в результате ночных российских ударов был поврежден Дом органной и камерной музыки.
Силы ПВО сбили над Днепропетровской областью 24 вражеских беспилотника.
Разрушения в Днепре после атаки 15 июня (14 фото)
Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 15 июня российские войска нанесли удар по Днепру: разрушено здание колледжа, взрывной волной повреждены школа и культурное учреждение. На местах работают экстренные службы. Власти призвали горожан не игнорировать воздушные тревоги.