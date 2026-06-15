ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
357
Час на прочитання
1 хв

Масована атака на Дніпро: дрони вгатили по Будинку органної музики (фото)

Сили ППО знищили 24 цілі у небі над Дніпропетровщиною, однак в обласному центрі є влучання.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Руйнування у Дніпрі після нічної атаки 15 червня

Руйнування у Дніпрі після нічної атаки 15 червня / © Дніпропетровська ОВА

Доповнено додатковими матеріалами

Через російську атаку дронами на Дніпро у ніч проти 15 червня було пошкоджено низку цивільних об’єктів, зокрема Будинок органної та камерної музики. Внаслідок ударів постраждав 64-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень підприємства, коледж, культурний заклад та об’єкти інфраструктури. Постраждав 64-річний чоловік — його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Також через нічні російські удари пошкоджено Будинок органної та камерної музики.

Сили ППО знищили над Дніпропетровською областю 24 ворожі безпілотники.

Руйнування у Дніпрі після атаки 15 червня (14 фото)

атака на Дніпро 15 червня_7 / © Дніпропетровська ОВА

© Дніпропетровська ОВА

атака на Дніпро 15 червня_1 / © Дніпропетровська ОВА

© Дніпропетровська ОВА

атака на Дніпро 15 червня_8 / © Дніпропетровська ОВА

© Дніпропетровська ОВА

атака на Дніпро 15 червня_2 / © Дніпропетровська ОВА

© Дніпропетровська ОВА

атака на Дніпро 15 червня_10 / © Дніпропетровська ОВА

© Дніпропетровська ОВА

атака на Дніпро 15 червня_11 / © Дніпропетровська ОВА

© Дніпропетровська ОВА

атака на Дніпро 15 червня_13 / © Дніпропетровська ОВА

© Дніпропетровська ОВА

атака на Дніпро 15 червня_12 / © Дніпропетровська ОВА

© Дніпропетровська ОВА

атака на Дніпро 15 червня_9 / © Дніпропетровська ОВА

© Дніпропетровська ОВА

атака на Дніпро 15 червня_3 / © Дніпропетровська ОВА

© Дніпропетровська ОВА

атака на Дніпро 15 червня_4 / © Дніпропетровська ОВА

© Дніпропетровська ОВА

атака на Дніпро 15 червня_5 / © Дніпропетровська ОВА

© Дніпропетровська ОВА

атака на Дніпро 15 червня_6 / © Дніпропетровська ОВА

© Дніпропетровська ОВА

атака на Дніпро 15 червня_14 / © Дніпропетровська ОВА

© Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у ніч проти 15 червня російські війська вдарили по Дніпру: зруйновано приміщення коледжу, вибуховою хвилею пошкоджено школу та заклад культури. На місцях працюють екстрені служби. Влада закликала містян не ігнорувати повітряні тривоги.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
357
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie