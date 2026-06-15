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Масована атака на Дніпро: дрони вгатили по Будинку органної музики (фото)
Сили ППО знищили 24 цілі у небі над Дніпропетровщиною, однак в обласному центрі є влучання.
Через російську атаку дронами на Дніпро у ніч проти 15 червня було пошкоджено низку цивільних об’єктів, зокрема Будинок органної та камерної музики. Внаслідок ударів постраждав 64-річний чоловік.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Дніпрі внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень підприємства, коледж, культурний заклад та об’єкти інфраструктури. Постраждав 64-річний чоловік — його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Також через нічні російські удари пошкоджено Будинок органної та камерної музики.
Сили ППО знищили над Дніпропетровською областю 24 ворожі безпілотники.
Руйнування у Дніпрі після атаки 15 червня (14 фото)
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у ніч проти 15 червня російські війська вдарили по Дніпру: зруйновано приміщення коледжу, вибуховою хвилею пошкоджено школу та заклад культури. На місцях працюють екстрені служби. Влада закликала містян не ігнорувати повітряні тривоги.