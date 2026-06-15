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Росія масовано атакувала Київщину: горіли будинки, склади та авто в п’яти районах (фото)
Унаслідок комбінованої російської атаки в ніч проти 15 червня на Київська область зафіксували падіння уламків і масштабні пожежі у кількох районах — рятувальники ліквідували займання, інформацію про постраждалих уточнюють.
Російська армія вчергове атакувала Київська область, застосувавши комбінований удар по регіону.
Про це інформує ДСНС України.
У кількох районах зафіксовано падіння уламків ворожих цілей, що спричинило пожежі та руйнування.
У Броварському районі уламки впали на територію складських приміщень, внаслідок чого сталося загоряння.
У Вишгородському районі уламки впали на територію приватного домоволодіння.
У Бучанському районі спалахнула масштабна пожежа складської будівлі — вогонь охопив понад 1000 квадратних метрів.
Також у Фастівському та Бориспільському районах внаслідок атаки загорілися приватні житлові будинки та легковий автомобіль.
Росія масовано атакувала Київщину: горіли будинки, склади та авто в п’яти районах (фото) (9 фото)
Підрозділи Державна служба України з надзвичайних ситуацій оперативно ліквідували всі осередки займання. Наразі інформація щодо можливих загиблих і постраждалих перевіряється.
Додамо, що раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній емоційно відреагував на російську атаку по Києву в ніч проти 15 червня, внаслідок якої постраждала територія Києво-Печерської Лаври.