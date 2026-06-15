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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія масовано атакувала Київщину: горіли будинки, склади та авто в п’яти районах (фото)

Унаслідок комбінованої російської атаки в ніч проти 15 червня на Київська область зафіксували падіння уламків і масштабні пожежі у кількох районах — рятувальники ліквідували займання, інформацію про постраждалих уточнюють.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Київщину

Атака на Київщину / © ДСНС

Російська армія вчергове атакувала Київська область, застосувавши комбінований удар по регіону.

Про це інформує ДСНС України.

У кількох районах зафіксовано падіння уламків ворожих цілей, що спричинило пожежі та руйнування.

  • У Броварському районі уламки впали на територію складських приміщень, внаслідок чого сталося загоряння.

  • У Вишгородському районі уламки впали на територію приватного домоволодіння.

  • У Бучанському районі спалахнула масштабна пожежа складської будівлі — вогонь охопив понад 1000 квадратних метрів.

  • Також у Фастівському та Бориспільському районах внаслідок атаки загорілися приватні житлові будинки та легковий автомобіль.

Росія масовано атакувала Київщину: горіли будинки, склади та авто в п’яти районах (фото) (9 фото)

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© ДСНС

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© ДСНС

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© ДСНС

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© ДСНС

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© ДСНС

Підрозділи Державна служба України з надзвичайних ситуацій оперативно ліквідували всі осередки займання. Наразі інформація щодо можливих загиблих і постраждалих перевіряється.

Додамо, що раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній емоційно відреагував на російську атаку по Києву в ніч проти 15 червня, внаслідок якої постраждала територія Києво-Печерської Лаври.

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Дата публікації
Кількість переглядів
442
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