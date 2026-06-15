Три знаки зодіаку, яким сьогодні слід дбайливо ставитися до грошей

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Але в цей час знайдеться місце й для негативу: через власну безтурботність і довірливість можна легко стати жертвою шахраїв, а також це вимагає максимальної обережності у фінансових справах.

Сьогодні, 15 червня, негативні події можуть торкнутися представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо обережно поводитися з грошима.

Близнята

Близнятам, які не можуть втриматися, побачивши знижки та розпродажі в магазинах, необхідно ретельно контролювати свої витрати, інакше дуже легко можна розтринькати суму, якої вистачило б на безбідне життя протягом місяця.

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Терези

Терезам, які не уявляють свого життя без благодійності, варто пам’ятати: є межа, за якою допомога починає шкодити їм самим, і її небажано переходити, інакше бюджету буде завдано серйозної шкоди і доведеться у багатьох речах собі відмовляти.

Козоріг

Козороги, які звикли ретельно розраховувати свої витрати, можуть стати жертвою власної схильності до економії. Пошкодушавши грошей на те, що здасться їм надто дорогим, і замінивши його дешевшим аналогом, вони з подивом виявлять, що їхнє придбання непридатне для використання.

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