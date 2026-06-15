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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
975
Час на прочитання
2 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні слід дбайливо ставитися до грошей

День світлої та позитивної енергії, коли можна поступово братися за роботу над новими проєктами, які ми планували раніше.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але в цей час знайдеться місце й для негативу: через власну безтурботність і довірливість можна легко стати жертвою шахраїв, а також це вимагає максимальної обережності у фінансових справах.

Сьогодні, 15 червня, негативні події можуть торкнутися представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо обережно поводитися з грошима.

Близнята

Близнятам, які не можуть втриматися, побачивши знижки та розпродажі в магазинах, необхідно ретельно контролювати свої витрати, інакше дуже легко можна розтринькати суму, якої вистачило б на безбідне життя протягом місяця.

Терези

Терезам, які не уявляють свого життя без благодійності, варто пам’ятати: є межа, за якою допомога починає шкодити їм самим, і її небажано переходити, інакше бюджету буде завдано серйозної шкоди і доведеться у багатьох речах собі відмовляти.

Козоріг

Козороги, які звикли ретельно розраховувати свої витрати, можуть стати жертвою власної схильності до економії. Пошкодушавши грошей на те, що здасться їм надто дорогим, і замінивши його дешевшим аналогом, вони з подивом виявлять, що їхнє придбання непридатне для використання.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
975
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