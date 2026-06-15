Астрологічний прогноз на 15 червня

Ріг достатку / © Credits

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Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі особливості:

Астрологічна порада дня: займаючись важливими — насамперед господарськими — справами, не варто поспішати: чим менше ми будемо метушитися, тим кращим буде кінцевий результат.

Символ дня: ріг достатку.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: коричневий, шоколадний, каштановий.

Камені щастя дня: халцедон переливчастий, жадеїт.

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За яку частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цю місячну добу, швидко минають, іноді навіть не потребуючи серйозного втручання, єдине, що не можна ігнорувати, — це зубний біль.

Харчування на день: можна поголодувати та підібрати нову дієту, а головною складністю дня стане необхідність приборкати свій апетит, який, як на зло, розіграється неабияк.

Стрижка дня: краще відмовитися від стрижки — вона може спричинити сварки та конфлікти.

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Сільськогосподарські роботи: можна займатися пересаджуванням, щепленням, вкоріненням та підживленням рослин.

Магія та містика дня: хороші результати дадуть ритуали, що захищають від пороблення та пристріту.

Денні сни: сни цієї ночі не є пророчими, але цілком можуть дати важливу підказку щодо ситуації, що склалася в житті.

Табу дня: не можна виявляти дратівливість та агресію

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Цитата дня: «Хто дивиться назовні, той бачить лише сни. Твоє бачення стане чітким лише тоді, коли ти зможеш зазирнути у своє серце» (Карл Юнг).

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