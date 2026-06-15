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Яловича печінка у вершковому соусі: рецепт ніжної гарячої страви
Щоб печінка вийшла ніжною і м’якою на смак, бажано перед приготуванням вимочити її в молоці.
Яловича печінка у вершковому соусі готується дуже просто і підійде фактично до будь-якого гарніру: з макаронами, рисом або картопляним пюре.
Інгредієнти
- печінка яловича
- 600 г
- молоко
- 250 мл
- вершки 10%
- 150 мл
- соєвий соус
- 130 мл
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- вершкове масло
- 1 ст. л.
- олія
- 1 ст. л.
- перець чорний мелений
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- сіль
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Печінку промийте, очистьте від плівок, жиру, жовчних проток і замочіть на 30-60 хвилин у молоці, потім молоко злийте та обсушіть паперовим рушником і наріжте невеликими шматочками.
Цибулю очистьте, натріть на дрібній тертці, викладіть до печінки, перемішайте і залиште маринуватися 30 хвилин.
У пательні на середньому вогні, розігрійте олію та вершкове масло, викладіть печінку та смажте її, помішуючи близько 10 хвилин.
Влийте вершки, соєвий соус, перемішайте, додайте перець чорний мелений, посоліть за смаком і тушкуйте 3-5 хвилин.
Поради:
Вершки використовуйте будь-якої жирності.