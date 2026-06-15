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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
1 хв

Яловича печінка у вершковому соусі: рецепт ніжної гарячої страви

Щоб печінка вийшла ніжною і м’якою на смак, бажано перед приготуванням вимочити її в молоці.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
2 години
Харчова цінність на 100 г
200 ккал
Коментарі
Яловича печінка у вершковому соусі

Яловича печінка у вершковому соусі / © Credits

Яловича печінка у вершковому соусі готується дуже просто і підійде фактично до будь-якого гарніру: з макаронами, рисом або картопляним пюре.

Інгредієнти

печінка яловича
600 г
молоко
250 мл
вершки 10%
150 мл
соєвий соус
130 мл
цибуля ріпчаста
1 шт.
вершкове масло
1 ст. л.
олія
1 ст. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. Печінку промийте, очистьте від плівок, жиру, жовчних проток і замочіть на 30-60 хвилин у молоці, потім молоко злийте та обсушіть паперовим рушником і наріжте невеликими шматочками.

  2. Цибулю очистьте, натріть на дрібній тертці, викладіть до печінки, перемішайте і залиште маринуватися 30 хвилин.

  3. У пательні на середньому вогні, розігрійте олію та вершкове масло, викладіть печінку та смажте її, помішуючи близько 10 хвилин.

  4. Влийте вершки, соєвий соус, перемішайте, додайте перець чорний мелений, посоліть за смаком і тушкуйте 3-5 хвилин.

Поради:

  • Вершки використовуйте будь-якої жирності.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
151
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