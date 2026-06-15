Під час масованої атаки РФ пошкодила залізницю: затримується низка поїздів по всій Україні (список)

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Через масовану атаку Росії затримуються поїзди по всій Україні. Затримка рейсів складає декілька годин.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

За даними пресслужби, внаслідок удару росіян пошкоджена інфраструктура залізниці.

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«Через пошкодження інфраструктури, а також через необхідність зупинок для евакуації пасажирів, низка поїздів рухається із затримкою. Водночас рух поїздів далекого сполучення між містами збережено, зокрема поїзди курсують до Дніпра та у зворотному напрямку», — йдеться у повідомленні.

Які потяги затримуються: список

Найбільше відхилення від графіку фіксується у:

53/54 Одеса-Дніпро +3.50 годин

75/76 Кривий Ріг-Київ +3.30 годин

21/22 Харків-Львів +3.30 годин

65/66 Київ-Суми +3.30 годин

7/8 Одеса-Харків +3 години

39/40 Запоріжжя-Солотвино +3.40 години

45/46 Харків-Ужгород +3.30 години

21/22 Львів-Харків +3.15 години

«Слідкувати за запізненням вашого рейсу можна на сайті uz-vezemo. Однак важливо зазначити: час затримки може змінитися. Тож уважно стежте за оголошеннями на вокзалах та на борту», — додали у відомстві.

Залізничники працюють над усуненням пошкоджень. Аби розвантажити графіки та доставити паажирів до пунктів призначення якомога швидше, використовують:

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допоміжні локомотиви,

адаптують маршрути.

Атака РФ по Україні — останні новини

У ніч проти 14 червня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні. За даними Повітряних сил, Росія випустила ударні БпЛА, ракети повітряного, наземного базування різних типів. Це Іскандер-М/С-400, Х-101/Іскандер-К, 3М22 «Циркон», «Shahed», «Гербера», Італмас, баражуючих боєприпасів «Бандероль», дронів-імітаторів типу «Пародія».

Основний удар був по Києву. За останніми даними від влади, кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 30 людей, серед поранених — двоє дітей віком 5 та 6 років.

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