ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Кейт зробила несподіваний коментар про чоловіка принца Вільяма на публіці

Принцеса Уельська під час нещодавньої появи на публіці зробила романтичне зауваження про свого чоловіка – принца Вільяма.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Associated Press

Кетрін дозволила собі трохи більше звичайного висловитися про її стосунки з чоловіком – принцом Уельським Вільямом під час прийому у Сент-Джеймському палаці, присвяченому роботі благодійної організації Cancer Research UK.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса, одягнена в червоно-білу сукню Rodarte з принтом у вигляді сердець, з червоним клатчем Miu Miu в руках та червоних туфлях Gianvito Rossi, а також з кольє та сережками з рубінами розсмішила гостей рідкісними для неї коментарями про любов до Вільяма. Попзірка Ронан Кітінг попросив Кейт "передати привіт Вільяму", на що його дружина Сторм Кітінг додала: "Він такий джентльмен". На це Ронан відповів: "Так, ми його любимо", а Кейт мило додала: "Я теж!", що розсмішило пару, пише журнал Hello!.

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Багато хто помітив, що принц Вільям і принцеса Кейт люблять одне одного можливо, більше, ніж будь-коли, після того, як 2024 року у Кейт діагностували рак, і одужання, що послідувало за цим. Принц і принцеса Уельські зазвичай поводяться на публіці вельми стримано, але останнім часом почали показувати свої почуття дедалі частіше.

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
117
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie