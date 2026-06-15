Принцеса Кейт зробила несподіваний коментар про чоловіка принца Вільяма на публіці

Принцеса Уельська / © Associated Press

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Кетрін дозволила собі трохи більше звичайного висловитися про її стосунки з чоловіком – принцом Уельським Вільямом під час прийому у Сент-Джеймському палаці, присвяченому роботі благодійної організації Cancer Research UK.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса, одягнена в червоно-білу сукню Rodarte з принтом у вигляді сердець, з червоним клатчем Miu Miu в руках та червоних туфлях Gianvito Rossi, а також з кольє та сережками з рубінами розсмішила гостей рідкісними для неї коментарями про любов до Вільяма. Попзірка Ронан Кітінг попросив Кейт "передати привіт Вільяму", на що його дружина Сторм Кітінг додала: "Він такий джентльмен". На це Ронан відповів: "Так, ми його любимо", а Кейт мило додала: "Я теж!", що розсмішило пару, пише журнал Hello!.

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Багато хто помітив, що принц Вільям і принцеса Кейт люблять одне одного можливо, більше, ніж будь-коли, після того, як 2024 року у Кейт діагностували рак, і одужання, що послідувало за цим. Принц і принцеса Уельські зазвичай поводяться на публіці вельми стримано, але останнім часом почали показувати свої почуття дедалі частіше.

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Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

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