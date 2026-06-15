Принцесса Кейт сделала неожиданный комментарий о муже принце Уильяме на публике

Принцесса Уэльская / © Associated Press

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Кэтрин позволила себе немного больше обычного высказаться о ее отношениях с мужем – принцем Уэльским Уильямом во время приема в Сент-Джеймсском дворце, посвященном работе благотворительной организации Cancer Research UK.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса, одетая в красно-белое платье Rodarte с принтом в виде сердечек, с красным клатчем Miu Miu в руках и красных туфлях Gianvito Rossi, а также с колье и серьгами с рубинами рассмешила гостей редкими для нее комментариями о любви к Уильяму. Поп-звезда Ронан Китинг попросил Кейт «передать привет Уильяму», на что его жена Сторм Китинг добавила: «Он такой джентльмен». На это Ронан ответил: «Да, мы его любим», а Кейт мило добавила: «Я тоже!», что рассмешило пару, пишет журнал Hello!.

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Многие заметили, что принц Уильям и принцесса Кейт любят друг друга возможно, больше, чем когда-либо, после того как в 2024 году у Кейт диагностировали рак, и последовавшего за этим выздоровления. Принц и принцесса Уэльские обычно ведут себя на публике весьма сдержанно, но в последнее время стали показывать их все чаще.

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Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

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