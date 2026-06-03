Принцесса Уэльская в ягодном платье с принтом сердец посетила прием в Сент-Джеймсском дворце

Принцесса Уэльская / © Associated Press

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Прием состоялся в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне и вместе с Кэтрин его также посетили король Чарльз и королева Камилла, а также герцог и герцогиня Глостерские.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

На мероприятии отмечали юбилей благотворительной организации по борьбе с раком, тема, которая близка и принцессе Кейт, и королю Чарльзу, поскольку они оба объявили о своем диагнозе в 2024 году. 77-летний король продолжает лечение от неустановленного вида рака, а принцесса Кейт в январе 2025 года сообщила о ремиссии.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Кэтрин появилась в этот день на приеме в шелковом платье красного цвета в принт сердец с поясом на талии, белым воротником и манжетами от Rodarte, сочетая его с красными туфлями-лодочками из замши от Gianvito Rossi и маленьким красным замшевым клатчем от Miu Miu.

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Принцесса также надела серьги и подвеску на шею от G. Collins and Sons, волосы распустила красивыми волнами и сделала макияж, подчеркнув глаза и совсем немного губы.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Напомним, на этой неделе стартует королевский Аскот и принцесса Кейт, которая задает тренды этому мероприятию, возможно там тоже появится.

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