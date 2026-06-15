Астролог назвал знаки Зодиака, которые видят вещие сны

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Но есть и люди, чьи сновидения — самым невероятным для нас образом — становятся реальностью.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые видят вещие сны.

Рыбы

Рыбы — как самый сенситивный знак зодиакального круга — существуют как будто бы на грани двух миров: реального, который они считают слишком грубым, и тонкого, вибрации которого позволяют им уловить и проанализировать процессы, скрытые от взгляда других — более приземленных — людей, что и дает им возможность видеть будущее во сне.

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Скорпион

Скорпионы, как самый магический знак Зодиака, многие вещи и процессы улавливают на уровне подсознания. Именно оно — порой незаметно для них самих — подмечает любые мелочи, которые самом человеку могут показаться незначительными, а затем, тщательно переработав и проанализировав информацию, выдают ее в виде вещих снов.

Рак

Раки обладают самой мощной во всем зодиакальном круге интуицией, которая дает им возможность предчувствовать будущие события — как в жизни, так и во сне. Именно ее подсказки становятся основой для вещих снов, которые у представителей знака чаще всего касаются личных отношений и близких им людей — они заранее знают, что их ждет.

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