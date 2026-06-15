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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 15 июня: какой будет ее мощность

Уровень солнечной активности значительно снизился.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В понедельник, 15 июня, специалисты прогнозируют слабую активность Солнца. Магнитная буря опустилась в К-индекс 3 (зеленый уровень).

Об этом стало известно из ресурса meteoagent и ученых Британской геологической службы.

Скорость ветра, которая несколько дней назад была высокой, уменьшается. Она уже характеризуется достаточно спокойными условиями. Пока условий для существенного повышения геомагнитной активности нет.

Магнитная буря 15 июня. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 15 июня. Фото: meteoagent.

Магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней — как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

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Дата публикации
Количество просмотров
171
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