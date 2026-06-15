Магнитная буря 15 июня: какой будет ее мощность

Магнитная буря / © Associated Press

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В понедельник, 15 июня, специалисты прогнозируют слабую активность Солнца. Магнитная буря опустилась в К-индекс 3 (зеленый уровень).

Об этом стало известно из ресурса meteoagent и ученых Британской геологической службы.

Скорость ветра, которая несколько дней назад была высокой, уменьшается. Она уже характеризуется достаточно спокойными условиями. Пока условий для существенного повышения геомагнитной активности нет.

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Магнитная буря 15 июня. Фото: meteoagent.

Магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней — как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

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