Россия массированно атаковала Киевщину: горели дома, склады и авто в пяти районах (фото)

Атака на Киевщину

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Российская армия в очередной раз атаковала Киевскую область, применив комбинированный удар по региону.

Об этом информирует ГСЧС Украины.

В нескольких районах зафиксировано падение обломков вражеских целей, что повлекло за собой пожары и разрушения.

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В Броварском районе обломки упали на территорию складских помещений, в результате чего произошло возгорание.

В Вышгородском районе обломки рухнули на территорию частного домовладения.

В Бучанском районе вспыхнул масштабный пожар складского здания – огонь охватил более 1000 квадратных метров.

Также в Фастовском и Бориспольском районах в результате атаки загорелись частные жилые дома и легковой автомобиль.

Подразделения Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям оперативно ликвидировали все очаги возгорания. В настоящее время информация о возможных погибших и пострадавших проверяется.

Добавим, что ранее предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний эмоционально отреагировал на российскую атаку по Киеву в ночь на 15 июня, в результате которой пострадала территория Киево-Печерской Лавры .

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