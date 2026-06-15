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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия массированно атаковала Киевщину: горели дома, склады и авто в пяти районах (фото)

В результате комбинированной российской атаки в ночь на 15 июня на Киевскую область зафиксировали падение обломков и масштабные пожары в нескольких районах — спасатели ликвидировали возгорание, информацию о пострадавших уточняют.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Киевщину

Атака на Киевщину

Российская армия в очередной раз атаковала Киевскую область, применив комбинированный удар по региону.

Об этом информирует ГСЧС Украины.

В нескольких районах зафиксировано падение обломков вражеских целей, что повлекло за собой пожары и разрушения.

  • В Броварском районе обломки упали на территорию складских помещений, в результате чего произошло возгорание.

  • В Вышгородском районе обломки рухнули на территорию частного домовладения.

  • В Бучанском районе вспыхнул масштабный пожар складского здания – огонь охватил более 1000 квадратных метров.

  • Также в Фастовском и Бориспольском районах в результате атаки загорелись частные жилые дома и легковой автомобиль.

Подразделения Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям оперативно ликвидировали все очаги возгорания. В настоящее время информация о возможных погибших и пострадавших проверяется.

Добавим, что ранее предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний эмоционально отреагировал на российскую атаку по Киеву в ночь на 15 июня, в результате которой пострадала территория Киево-Печерской Лавры .

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Дата публикации
Количество просмотров
320
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