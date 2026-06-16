Топ-модель Алессандра Амбросио в бикини поддержала сборную Бразилии на чемпионате мира

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

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45-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио — поделилась в своем Instagram серией фотографий, на которых она запечатлена в эффектном бикини в цветах флага Бразилии. Так она поддержала родную сборную на чемпионате мира.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

В руках модель также держала и флаг страны. «Вперед, Бразилия», — написала она под снимками.

Алессандра Амбросио — давняя поклонница футбола и регулярно поддерживает национальную сборную Бразилии, посещая важные матчи и крупные турниры. Модель не скрывает своей любви к этому виду спорта и нередко появляется на трибунах в компании друзей и семьи.

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Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Помимо этого, Амбросио неоднократно принимала участие в спортивных фотосессиях для глянцевых журналов и рекламных кампаний, посвященных футболу. Благодаря своей яркой внешности и искреннему интересу к игре она давно стала одной из самых известных звездных болельщиц Бразилии.

Ранее, напомним, свою поддержку сборной Бразилии выразила другая топ-модель Изабель Гулар.

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