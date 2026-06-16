Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 17 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 17 июня?

Луна рассказывает

День, когда нельзя давать волю негативным эмоциям, которые могут вылиться в раздражительность и даже агрессию, что в свою очередь приведет к поступкам способным в скором времени вызвать не только сожаление, но и стыд. В это время также необходимо быть готовыми к любым сюрпризам, которые коснутся как профессиональной, так и личной жизни.

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Луна рекомендует

К любой поставленной цели — как профессионального, так и личного характера — необходимо продвигаться, не торопясь, иначе, легко можно все испортить. Сны нынешней ночи могут показаться запутанными и невразумительными, но это обманчивое впечатление — они могут стать источником очень важных данных и подсказок.

Луна предостерегает

Занимаясь работой, нельзя отвлекаться на разговоры, не имеющие отношения к решаемой задаче, так можно будет потратить драгоценное время и не успеть закончить то, что запланировано на этот рабочий день.

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