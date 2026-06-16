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Зеленский сделал новое предложение Путину: ответ Кремля оказался показательным
Зеленский снова предложил Путину переговоры, но Кремль стоит на своем и стремится воевать дальше.
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил о готовности к встрече с «фюрером» РФ Владимиром Путиным. Украинский лидер предложил встретиться на саммите G7 во Франции, чтобы договориться о прекращении войны. В то же время в Кремле показали подлинные намерения и неготовность к разговору.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
«Украина продолжает выражать готовность к встрече с Россией на уровне лидеров, тогда как Кремль демонстрирует свое постоянное стремление к максималистским военным целям и полную непоколебимость к переговорам», — отмечают американские специалисты.
Зеленский заявил, что США и Европа согласились пригласить Путина на саммит. По данным агентства Reuters, Украина передала приглашение напрямую своим российским коллегам, но не получила четкого ответа.
Аналитики подчеркивают, что последнее приглашение Зеленского о встрече с Путиным состоялось после неоднократных предложений Киева по поводу прямых переговоров в последние недели. В частности, об этом говорилось в открытом письме «фюреру», в котором президент Украины предложил встречу на уровне лидеров. Впрочем, и его диктатор РФ впоследствии отклонил.
В ISW отмечают, что Москва остается преданной прекращению войны только при условии, что Украина капитулирует перед ее максималистскими военными и политическими требованиями.
В частности, на днях министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров заявил, что Кремль остается преданным соглашению, которое Соединенные Штаты Америки и Россия якобы достигли во время саммита на Аляске в августе 2025-го. Дипломат также утверждал, что Европейский Союз и Великобритания саботируют эти якобы договоренности в Анкоридже.
«ISW продолжает оценивать, что Кремль использует отсутствие публичных договоренностей на саммите на Аляске, чтобы ошибочно изобразить Россию как желающего переговорщика», — заключают аналитики.
Напомним, 14 июня Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с днем рождения и в разговоре сделал новое заявление об Украине. С отдельной стороны, «фюрер» дерзко заявил: «никакие попытки Киева наносить удары по инфраструктуре в РФ не изменят ситуацию на поле боя». Среди прочего Путин якобы подчеркнул, что его встреча с Зеленским может состояться только в Москве.
После этого Зеленский предлагал встречу с Путиным на саммите G7 . По информации источников, предложение провести масштабную встречу с участием лидеров США, стран Европейского Союза, Канады и Японии было передано в Москву. Однако российская сторона еще раз отказалась от диалога по окончании войны.