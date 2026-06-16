Зеленский сделал новое предложение Путину: ответ Кремля оказался показательным

Зеленский и Путин. / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил о готовности к встрече с «фюрером» РФ Владимиром Путиным. Украинский лидер предложил встретиться на саммите G7 во Франции, чтобы договориться о прекращении войны. В то же время в Кремле показали подлинные намерения и неготовность к разговору.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

«Украина продолжает выражать готовность к встрече с Россией на уровне лидеров, тогда как Кремль демонстрирует свое постоянное стремление к максималистским военным целям и полную непоколебимость к переговорам», — отмечают американские специалисты.

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Зеленский заявил, что США и Европа согласились пригласить Путина на саммит. По данным агентства Reuters, Украина передала приглашение напрямую своим российским коллегам, но не получила четкого ответа.

Аналитики подчеркивают, что последнее приглашение Зеленского о встрече с Путиным состоялось после неоднократных предложений Киева по поводу прямых переговоров в последние недели. В частности, об этом говорилось в открытом письме «фюреру», в котором президент Украины предложил встречу на уровне лидеров. Впрочем, и его диктатор РФ впоследствии отклонил.

В ISW отмечают, что Москва остается преданной прекращению войны только при условии, что Украина капитулирует перед ее максималистскими военными и политическими требованиями.

В частности, на днях министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров заявил, что Кремль остается преданным соглашению, которое Соединенные Штаты Америки и Россия якобы достигли во время саммита на Аляске в августе 2025-го. Дипломат также утверждал, что Европейский Союз и Великобритания саботируют эти якобы договоренности в Анкоридже.

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«ISW продолжает оценивать, что Кремль использует отсутствие публичных договоренностей на саммите на Аляске, чтобы ошибочно изобразить Россию как желающего переговорщика», — заключают аналитики.

Напомним, 14 июня Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с днем рождения и в разговоре сделал новое заявление об Украине. С отдельной стороны, «фюрер» дерзко заявил: «никакие попытки Киева наносить удары по инфраструктуре в РФ не изменят ситуацию на поле боя». Среди прочего Путин якобы подчеркнул, что его встреча с Зеленским может состояться только в Москве.

После этого Зеленский предлагал встречу с Путиным на саммите G7 . По информации источников, предложение провести масштабную встречу с участием лидеров США, стран Европейского Союза, Канады и Японии было передано в Москву. Однако российская сторона еще раз отказалась от диалога по окончании войны.

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