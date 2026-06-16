Трамп и Зеленский прибыли на саммит G7 для обсуждения мира в Украине: появилось видео

Трамп, Макрон и Зеленский на саммите G7 / © Associated Press

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Во вторник, 16 июня, президенты Украины Владимир Зеленский, США Дональд Трамп и Франции Эманнуэль Макрон прибыли на встречу G7 во Франции.

Видео встречи лидеров «Большой семерки» появилось в Сети.

Суспільне сообщает, что возле гостиницы, где проходит встреча G7, Зеленского встретил Эммануэль Макрон.

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В Елисейском дворце добавили, что Макрон провел двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Среди главных тем встречи лидеров Европы и США — обеспечение мира и безопасности для Украины и Европы, а также открытие первого этапа переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Ранее Зеленский сообщал о встрече лицом к лицу с американским президентом на полях саммита. Кроме того, у президента Украины также запланированы двусторонние встречи с премьерами Канады и Великобритании, канцлером Германии, а также директором-распорядительницей Международного валютного фонда (МВФ).

Дата публикации 11:20, 16.06.26 Количество просмотров 23 Зеленский, Трамп и Макрон прибыли на саммит G7 во Франции

Саммит G7 во Франции — последние новости

В понедельник, 15 июня, в городе Эвиан-ле-Бен, Франции, стартовал саммит G7 («Большой семерки»), который продлится три дня. Лидеры стран обсудят дальнейшую военную и финансовую поддержку Украины, безопасность Ближнего Востока и пути улучшения мировой экономики. По итогам саммита лидеры планируют принять ряд общих документов.

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В первый день саммита глава Белого дома Трамп заявил, что после подписания соглашения с Ираном он сосредоточится на войне в Украине.

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