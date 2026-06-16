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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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1170
Время на прочтение
2 мин

Почему нельзя класть вареные яйца в холодную воду: ответ поваров

Многие привыкли сразу после варки класть яйца в холодную воду, чтобы побыстрее их охладить.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Почему нельзя класть яйца в холодную воду

Почему нельзя класть яйца в холодную воду / © pexels.com

Но это не всегда правильное решение: резкий перепад температур может ухудшить текстуру белка, усложнить очищение скорлупы и даже повлиять на вкус. Именно поэтому важно понимать, почему нельзя вареные яйца в холодную воду и как поступать правильно.

Что происходит с яйцом из-за резкого охлаждения

Когда горячее вареное яйцо попадает в холодную воду, происходит резкий температурный шок. Скорлупа яйца имеет микроскопические поры и естественную хрупкость, поэтому быстрое охлаждение создает внутреннее напряжение.

Простыми словами, белок и желток сжимаются неравномерно. Из-за этого:

  • белок может терять нежную текстуру и становиться «резиновым»;

  • между белком и скорлупой образуется лишнее пространство, из-за чего яйцо хуже чистится;

  • иногда появляются микротрещины, портящие внешний вид и сокращающие срок хранения.

Именно поэтому у вопроса «яйца после варки в холодную воду можно или нет» нет однозначного ответа — все зависит от цели приготовления.

Как правильно охлаждать вареные яйца

Чтобы не испортить структуру яйца, следует избегать резкого перепада температур. Оптимальный алгоритм выглядит следующим образом:

  1. После варки слейте горячую воду.

  2. Залейте теплой или комнатной температуры яйца водой на 1–2 минуты.

  3. Постепенно добавляйте холодную воду или оставьте их остывать естественным путем.

  4. При необходимости можно переместить яйца в прохладную воду еще на несколько минут.

Такой подход обеспечивает равномерное охлаждение и сохраняет качество продукта.

Когда можно, а когда нет

Есть ситуации, когда холодная вода после варки допустима, но не всегда обязательна.

Когда можно:

  • если нужно быстро остановить процесс приготовления (например, салатов);

  • если яйца переварены и нужно предотвратить дальнейшее уплотнение белка;

  • для яиц, которые будут использоваться в блюде.

Когда лучше избегать:

  • при приготовлении пасхальных яиц, где важна эстетика;

  • если вы хотите идеально очищенные яйца без повреждений;

  • когда важна нежная текстура белка.

Следовательно, вопрос «как правильно охлаждать вареные яйца» всегда зависит от кулинарной цели.

Как варить яйца, чтобы легко чистились

Есть простой лайфгак, значительно облегчающий очистку:

  • используйте яйца не совсем свежие (2–5 дней со дня сноса);

  • добавляйте щепотку соли или уксуса в воду во время варки;

  • после варки дайте яйцам «отдохнуть» 5 минут перед охлаждением;

  • охлаждайте постепенно, не используя холодную шоковую воду.

Само сочетание правильной варки и деликатного охлаждения дает наилучший результат.

FAQ

Становится ли яйцо резиновым после холодной воды?

Так, в некоторых случаях белок может потерять нежность из-за резкого перепада температур, что изменяет его структуру.

Сколько минут нужно охлаждать яйца?

В среднем достаточно 5–10 минут постепенного охлаждения в зависимости от размера яиц и способа варки.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
1170
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