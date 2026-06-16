Жена MONATIK умилила поклонников фотографией 1,5-летнего сына с огромной игрушкой

Ирина Монатик / © instagram.com/irishamonatik

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Жена украинского артиста Димы Монатика Ирина Монатик поделилась забавным снимком с младшим сыном Леоном, который покорил подписчиков своей необычной прогулкой.

В соцсетях избранница артиста показала, как проводит время их 1,5-летний сын. Малыш отправился на прогулку не один, а в компании любимой игрушки. Правда, плюшевый друг оказался настолько большим, что почти полностью скрыл мальчика от камеры. На снимке Леон уверенно держит игрушку рядом с собой.

«Baby Shark больше, чем бейби», — пошутила Ирина Монатик.

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Ирина Монатик с сыном

Ирина Монатик с сыном

На фото можно увидеть огромную плюшевую акулу, которая по размерам превосходит своего маленького хозяина. Впрочем, это ничуть не мешает Леону брать её с собой на прогулки и весело проводить время.

Ирина Монатик с сыном

Напомним, недавно жена MONATIK Ирина поделилась фотографиями прогулки с годовалым сыном в укрытии.

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