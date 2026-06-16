Дружина MONATIK замилувала фото 1,5-річного сина з гігантською іграшкою

Ірина Монатік / © instagram.com/irishamonatik

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Дружина українського артиста Діми Монатіка Ірина Монатік поділилася кумедним кадром із молодшим сином Леоном, який підкорив підписників своєю незвичною прогулянкою.

У соцмережах обраниця артиста показала, як проводить час їхній 1,5-річний син. Малюк вирушив на прогулянку не сам, а в компанії улюбленої іграшки. Щоправда, плюшевий друг виявився настільки великим, що майже повністю сховав хлопчика від камери. На знімку Леон впевнено тримає іграшку поруч із собою.

«Baby shark більше за бейбі», — пожартувала Ірина Монатік.

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Ірина Монатік з сином

Ірина Монатік з сином

На фото можна побачити величезну м’яку акулу, яка за розмірами перевершує свого маленького власника. Втім, це зовсім не заважає Леону брати її із собою на прогулянки та весело проводити час.

Ірина Монатік з сином

Нагадаємо, нещодавно дружина MONATIK Ірина показала прогулянку з однорічним сином в укритті.

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