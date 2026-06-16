ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
309
Час на прочитання
1 хв

Дружина MONATIK замилувала фото 1,5-річного сина з гігантською іграшкою

Ірина Монатік показала кумедну прогулянку молодшого сина Леона.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Ірина Монатік

Ірина Монатік / © instagram.com/irishamonatik

Дружина українського артиста Діми Монатіка Ірина Монатік поділилася кумедним кадром із молодшим сином Леоном, який підкорив підписників своєю незвичною прогулянкою.

У соцмережах обраниця артиста показала, як проводить час їхній 1,5-річний син. Малюк вирушив на прогулянку не сам, а в компанії улюбленої іграшки. Щоправда, плюшевий друг виявився настільки великим, що майже повністю сховав хлопчика від камери. На знімку Леон впевнено тримає іграшку поруч із собою.

«Baby shark більше за бейбі», — пожартувала Ірина Монатік.

Ірина Монатік з сином

Ірина Монатік з сином

Ірина Монатік з сином

Ірина Монатік з сином

На фото можна побачити величезну м’яку акулу, яка за розмірами перевершує свого маленького власника. Втім, це зовсім не заважає Леону брати її із собою на прогулянки та весело проводити час.

Ірина Монатік з сином

Ірина Монатік з сином

Нагадаємо, нещодавно дружина MONATIK Ірина показала прогулянку з однорічним сином в укритті.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
309
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie