Кім Кардашян приголомшила дорослим виглядом 13-річної блакитноволосої доньки від Каньє Веста

Кім Кардашян і Каньє Вест / © Associated Press

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Американська світська левиця та підприємниця Кім Кардашян привітала доньку від репера Каньє Веста з днем народження.

Норт Вест 15 червня була іменинницею. Дівчинці виповнилось вже 13 років. Зіркова мама вітала доньку зі святом, присвятивши їй допис в Instagram. Кім Кардашян опублікувала серію світлин Норт, на яких вона постає в доволі провокативних образах — з блакитним волоссям, яскравим макіяжем, масивними прикрасами та зухвалому вбранні.

Кім Кардашян із донькою від Каньє Веста / © instagram.com/kimkardashian

Разом із тим світська левиця адресувала первістці теплі слова з привітаннями. Кім Кардашян зазначила, що її донька тепер офіційно підлітка, і їй навіть складно повірити, що вона вже така доросла. Проте знаменитості неабияк подобається спостерігати за тим, як Норт змінюється. Свої привітання Кім Кардашян підсумувала словами, що неабияк любить доньку.

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Донька Кім Кардашян та Каньє Веста / © instagram.com/kimkardashian

«З днем народження, моя Норті! Не можу повірити, що ти вже офіційно підліток! Немає нікого схожого на тебе, моя дівчинко! Мені так подобається бути твоєю мамою й спостерігати, як ти дорослішаєш. Я люблю тебе до тих далеких галактик з прибульцями, про які ти розповідала в дитинстві, і навіть ще далі», — звернулась до доньки Кім Кардашян.

Донька Кім Кардашян та Каньє Веста / © instagram.com/kimkardashian

Підписники світської левиці теж активно вітали Норт із днем народження в коментарях. Проте деякі користувачі були дещо спантеличені. Вони були здивовані, що дівчинці лише 13 років, оскільки вона, мовляв, має значно доросліший вигляд.

Я думала, що їй 16, але їй всього 13…

З фото здається, що дитині вже 15 років. З днем народження!

Та їй наче 17 років!

Донька Кім Кардашян та Каньє Веста / © instagram.com/kimkardashian

Зазначимо, Кім Кардашян виховує чотирьох дітей — доньок Норт і Чикаго та синів Сейнта та Псалма. Світська левиця стала мамою в шлюбі з репером Каньє Вестом, з яким перебувала в стосунках понад 8 років.

Нагадаємо, нещодавно український виконавець Yarmak ніжно вітав доньку з 7-річчям. Репер також показував рідкісні фото помітно підрослої Соломії.

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