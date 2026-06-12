Топливный кризис добрался до Мариуполя: бензин отпускают по талонам, очереди растут

В Мариуполе ввели талоны на бензин / © Associated Press

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Во временно оккупированном Мариуполе возник дефицит бензина, а на АЗС образуются большие очереди.

Об этом сообщается на странице Мариупольского городского совета.

«Во временно оккупированном Мариуполе обостряется топливный кризис. На части автозаправочных станций бензин уже отсутствует, на других его отпускают только по талонам. Из-за дефицита горожане вынуждены часами стоять в очередях, а цены на топливо продолжают расти», — говорится в сообщении.

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По данным МВА, с начала июня в Мариуполе наблюдаются перебои со снабжением бензина. Также растет стоимость бензина.

В горсовете отметили, что российские оккупанты называют причинами дефицита «нарушения логистики снабжения горючего», в частности, из-за поражения украинскими дронами грузовиков между временно оккупированным Крымом и Ростовской областью РФ.

Топливный кризис в России — последние новости

Россия охвачена масштабным топливным кризисом, вызванным серьезным сокращением внутреннего производства на фоне продолжающихся ударов беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Дефицит бензина и дизеля привел к резкому скачку цен, ограничений на продажу и километровых очередей на АЗС во многих регионах.

Проблемы у россиян стали следствием ударов ВСУ по логистике и мостам, соединяющим временно оккупированный Крым.

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В ночь на 11 июня ВСУ ударили по четырем переправам на подъездах к Крыму. После атак 9 июня Чонгарский мост оказался полностью непригодным для движения транспорта. Поэтому российские войска начали перебрасывать грузы по другим путям, однако один из таких маршрутов также попал под удар.

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