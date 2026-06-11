Чонгарский мост полностью непригоден для движения: оккупанты попали в новую ловушку

Чонгарский мост (иллюстративный фото)

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После украинских ударов Чонгарский мост оказался полностью непригодным для движения транспорта. Из-за этого российские войска начали перебрасывать грузы по другим путям, однако один из таких маршрутов также попал под удар.

Об этом сообщил командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов с позывным Перуном.

По его словам, после повреждения Чонгарского моста оккупанты сосредоточили значительное количество грузовиков с военными грузами на маршруте через Армянск. Именно по ним украинским военным удалось нанести удар.

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«Сегодня это движение было полностью остановлено. Мы провели еще одну акцию. Позже расскажем, как она прошла. Из-за того, что был поврежден Чангарский мост, противник сконцентрировал большое количество грузовиков с военными грузами, которые следовали через Армянск. Соответственно, во время нанесения поражения нам удалось попасть по грузовикам, которые везли топливо и боеприпасы. Там было примерно 50 машин, и часть из них была уничтожена», — заявил Филатов.

Военный уточнил, что операцию координировали с участием общего пункта управления по киберразведке — «Эпицентра мультидоменных операций».

Филатов объяснил, что российскую логистику удалось усложнить не одним ударом, а серией действий по разным направлениям. В частности, предварительные удары по Мариуполю и дороге на Бердянск заставили оккупантов изменить маршруты поставок для подразделений на Гуляйпольском направлении.

«Эта операция не была бы возможной, если бы другие подразделения не наносили удары по Мариуполю и дороге на Бердянск. Именно это привело к тому, что стоящие на Гуляйпольском направлении подразделения начали обеспечиваться не через автодороги Мариуполя, а через Крым. То есть, они стали понтонами переправлять грузовики в Крым и потом из Крыма ехать сюда. Мы это поняли, довольно быстро блокировали им эти пути, продолжаем ослаблять противника», — сказал командир 1-го ОШП.

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По словам Филатова, последствия этих ударов будут продолжительными для российских войск. Оккупанты вынуждены тратить ресурсы на восстановление маршрутов, в то время как их подразделения уже имеют проблемы со снабжением.

ВСУ изолируют Крым: последние новости

Напомним, в ночь на 11 июня ВСУ ударили по четырем мостам на подъездах к Крыму. Об этом заявляет "гауляйтер" Владимир Сальдо. Он добавил, что конструкции получили повреждения, поэтому россияне проверяют мосты и уточняют их состояние.

Также сообщалось, что украинские войска превратили ключевую магистраль российских оккупантов в «шоссе смерти», где дроны круглосуточно охотятся на колонны техники. Враждебная логистика терпит критические потери, а военные перевозки противника на юге сократились более чем на 70%.

Ранее мы писали, Украина успешно приближает изоляцию Крыма, уничтожая логистику оккупантов с помощью дронов собственного производства. Как пишет в статье для The Telegraph британский полковник Ричард Кэмп, атаки на Керченский мост заставили РФ перейти на уязвимый «сухопутный коридор», постоянно атакуемый украинскими беспилотниками, лишая врага горючего и боеприпасов. Кроме фронтовых успехов Украина эффективно уничтожает инфраструктуру в глубине России и применяет инновационные системы РЭБ, хотя преимущество в войне дронов остается динамическим и требует постоянной адаптации.

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