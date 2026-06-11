Ловушка на юге: ВСУ превратили стратегическую трассу в "шоссе смерти" для оккупантов

Боец ВСУ с беспилотником / © YouTube/Генеральний штаб ЗСУ

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Украинские войска превратили ключевую магистраль российских оккупантов в «шоссе смерти», где дроны круглосуточно охотятся на колонны техники. Вражеская логистика несет критические потери, а военные перевозки противника на юге сократились более чем на 70%.

Об этом говорится в статье The Guardian.

Как трасса «Новороссия» стала «шоссе смерти»?

Российские оккупационные силы называют этот маршрут «Новороссией». Речь идет о стратегически важной транспортной артерии, проходящей через захваченные Москвой украинские территории и соединяющей Ростов-на-Дону с Мелитополем, Мариуполем и Крымом вдоль побережья Азовского моря.

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Впрочем, в последнее время Силы обороны дали трассе Р-280 другое прозвище — «шоссе смерти». Такое название она получила из-за активной работы украинских беспилотников, которые контролируют воздушное пространство над дорогой и наносят удары по российским транспортным колоннам.

В конце мая трассу почти полностью закрыли для гражданского транспорта. Для Кремля она имеет критическое значение, ведь является основным сухопутным маршрутом обеспечения российской группировки на юге и позволяет уменьшить зависимость от уязвимого Керченского моста, ведущего в Крым.

В Сети появляются видеозаписи от водителей, на которых зафиксированы как уничтоженные грузовики на обочинах, так и непосредственно моменты атак дронов.

На этой неделе движение по Чонгарскому мосту — важному звену маршрута между оккупированной частью Херсонщины и Крымом — было временно остановлено после ряда ударов украинских БпЛА.

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«Мы видим все передвижения и полностью контролируем ремонтные работы противника. Мы готовы в любой момент внести свои дальнобойные коррективы», — заявили 9 июня в 1-м отдельном штурмовом полку Украины.

Мидлстрайки по логистическим узлам и маршрутам снабжения врага

По словам украинских операторов БпЛА, в частности военнослужащих 412-й бригады «Немезида», в рамках усиленной кампании, известной как «кампания мидлстрайков», уже уничтожены десятки грузовиков и топливозаправщиков. Целью этой кампании являются российские объекты на глубине от 20 до 200 км от линии фронта. Основной акцент делается на логистических узлах и маршрутах снабжения. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с февраля интенсивность таких ударов выросла в четыре раза.

«Количество ударов на дистанции более 20 километров сейчас вдвое превышает показатели марта. А по сравнению с февралем их стало в четыре раза больше. И эта тенденция будет только усиливаться. Это один из наших ключевых приоритетов», — заявил Зеленский 5 мая.

Через три недели министр обороны Украины Михаил Федоров еще четче обозначил цели кампании. Он отметил, что речь идет о «логистическом локдауне» противника, а дополнительные ресурсы и беспилотники передаются тем подразделениям, которые демонстрируют лучшие результаты.

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«Наша задача сейчас, в соответствии с поручением президента, — максимально усилить средние удары и во взаимодействии с военными создать полное логистическое блокирование противника», — заявил Федоров.

Его формула проста: враг «больше не будет чувствовать себя в безопасности даже на большом расстоянии от фронта».

Последствия ударов по российской логистике

Последствия для российской логистики уже стали ощутимыми. Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил, что за последние две недели объемы военных перевозок по этой магистрали упали на 71%.

Украинские операторы БпЛА не спешат раскрывать все подробности новой тактики. В то же время ее основой, вероятно, стало массированное применение роев дронов для ударов по логистической инфраструктуре — дорогам, мостам и железнодорожным маршрутам. Масштабы таких атак, похоже, стали неожиданностью для российских войск.

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По имеющейся информации, важную роль в этих операциях играют американские беспилотники Hornet. Их операторы используют алгоритмы искусственного интеллекта для поиска и идентификации грузового транспорта. Эти аппараты самолетного типа, размером примерно с большую доску для серфинга и радиусом действия около 150 км, применяются для практически непрерывного патрулирования и атак на российские колонны. Одним из первых последствий таких ударов стали проблемы с поставками топлива в Крым.

Кроме того, украинские военные, вероятно, используют новый отечественный дрон самолетного типа Morrigan. Этот двухметровый аппарат может запускаться с катапульты или специальной направляющей рейки, что позволяет обходиться без взлетно-посадочной полосы или аэродрома.

Один из российских чиновников также предположил, что во время операций применяются мины, которые доставляются и сбрасываются с воздуха.

Российский гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о действии «комплексной системы дистанционного минирования», которая реагирует на движение. Он также призвал водителей «ограничить поездки, если они не являются абсолютно необходимыми».

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В результате этих атак вдоль дорог накапливаются обгоревшие остатки российских грузовиков. Колонны все чаще пытаются обходить основные магистрали, чтобы уменьшить риск обнаружения и поражения.

Новая тактика Украины привлекла внимание независимых военных аналитиков, в частности американского Института изучения войны (ISW).

«Украинские удары средней дальности уже достигают заметного оперативного эффекта, в частности снижают способность России использовать ключевую автомагистраль, соединяющую Россию с оккупированным Крымом, а также наземные линии коммуникации вокруг Донецка», — отметила организация в своем недавнем отчете.

21 мая российский гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо подписал распоряжение, которым ограничил движение гражданских грузовиков на участке трассы Р-280 вдоль побережья Азовского моря.

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Комментируя последствия украинских ударов, Сальдо сравнил ситуацию с блокадой Ленинграда:

«Это циничное варварство, по своей жестокости эти действия напоминают фашистскую блокаду Ленинграда, когда враг пытался запугать людей, разорвать связи между территориями и сломать волю гражданского населения».

Напомним, 11 июня руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил о полном уничтожении Чонгарского моста после атак ВСУ. Оккупационные власти скрывают масштаб разрушений.

Украина успешно приближает изоляцию Крыма, уничтожая логистику оккупантов с помощью дронов собственного производства. Как пишет в статье для The Telegraph британский полковник Ричард Кемп, атаки на Керченский мост заставили РФ перейти на уязвимый «сухопутный коридор», который постоянно атакуют украинские беспилотники, лишая врага топлива и боеприпасов. Кроме фронтовых успехов, Украина эффективно уничтожает инфраструктуру в глубине России и применяет инновационные системы РЭБ, хотя преимущество в войне дронов остается динамичным и требует постоянной адаптации.

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