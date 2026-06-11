Строительство новой военной базы РФ / © скриншот с видео

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Российская Федерация начала строительство первой с советских времен совершенно новой военной базы вблизи финской границы. Объект возводят ускоренными темпами в поселке Новая Вилга под Петрозаводском (Республика Карелия), что примерно в 175 километрах от границы с Финляндией.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на масштабное расследование финского общественного вещателя Yle, опубликовавшего первые спутниковые снимки тайного строительства.

До сих пор военное присутствие РФ в Карелии было минимальным — там дислоцировались преимущественно склады оборудования, радиолокационные станции и истребители на местном аэродроме. Строительство новой базы кардинально изменяет баланс сил.

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Масштабы строительства: что зафиксировали спутники

По данным спутниковых снимков Planet Labs, первые вырубки леса под будущий военный городок начались в конце 2025 года, а масштабные земляные работы начались зимой. Сейчас на стройплощадке уже возводят около десятка больших трех-четырехэтажных казарм, административные здания и плац. В общей сложности проект предусматривает строительство более 50 военных и инфраструктурных объектов.

Строительство новой базы подтвердилось и внутренними российскими документами о подключении объекта к водопроводным сетям Петрозаводска, стоимость которых составила почти 5,9 млн. евро. Кроме того, недавно площадку лично проверил замминистра обороны РФ Павел Фрадков.

Строительство новой военной базы РФ / © Yle

Строительство новой военной базы РФ / © Yle

Строительство новой военной базы РФ / © Yle

До 15 тысяч солдат в бывшем «военном вакууме»

Финский военный эксперт Марк Эклунд, более 25 лет исследующий вооруженные силы РФ, отмечает, что размах строительства указывает на развертывание крупного соединения.

«Раньше Республика Карелия была фактически военным вакуумом по сухопутным войскам. Теперь в местных селениях и лесах может появиться до 15 000 российских военных», — отмечает Эклунд.

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По его оценкам, непосредственно в Новой Вилге разместят мотострелковую бригаду или основные части дивизии численностью от 4000 до 6000 человек. Они войдут в состав 44-го армейского корпуса, созданного Россией в 2024 году как «ответ» на вступление Финляндии в НАТО.

Возвращение железнодорожных войск и восстановление старых баз

Новая база — не единственное изменение в регионе. Россия также активно восстанавливает старую военную базу «Рыбка» на окраине Петрозаводска, куда уже стащили около 135 единиц военной техники.

Кроме того, в этом году в Петрозаводске начнут возводить еще один военный городок — для новой бригады железнодорожных войск Ленинградского военного округа. Эксперты объясняют это тем, что после реформирования округов все логистические железнодорожные подразделения РФ остались в Московском округе, поэтому Кремль вынужден создавать новую бригаду с нуля специально для обеспечения войск у границ НАТО.

Является ли это прямой угрозой Финляндии?

Финская разведка рассматривает развертывание этих сил как потенциальную угрозу, поскольку военный потенциал РФ у границ страны вырастет в разы. В то же время эксперты успокаивают: процесс создания полноценной группировки будет длиться годами.

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«Сейчас РФ находится только на начальном этапе. Война против Украины истощает российские ресурсы и ограничивает способность Москвы быстро наращивать силы на севере. Из старых танков, привлеченных с сибирских полей, армию 30-х годов не построишь — на это нужны колоссальные время и деньги», — подытожил Марко Эклунд.

Напомним, Россия ускорила модернизацию военных баз вдоль своей западной границы. По данным анализа спутниковых снимков, новые казармы, склады и военная техника появляются, в частности, вблизи Норвегии и Финляндии.

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