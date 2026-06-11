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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Подборки рецептов
Количество просмотров
195
Время на прочтение
1 мин

Хрустящие малосольные огурцы на газированной воде: летний рецепт за 10 минут

Перед засолкой огурцы следует замочить в холодной воде на 2–4 часа: это главный секрет хрусткости.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Малосольные огурцы

Малосольные огурцы

Хрустящие малосольные огурцы на газировке можно приготовить за 10 минут.

Этот летний рецепт обнародовал Telegram-канал КИЕВ24.

Для таких огурцов лучше брать небольшие плоды одинакового размера — так они просолятся равномерно.

Перед засолкой огурцы следует замочить в холодной воде на 2–4 часа: это главный секрет хрусткости. На литровую банку нужно примерно 600-700 г огурцов, укроп, чеснок и одна столовая ложка соли.

Далее ко дну банки кладут укроп и чеснок, плотно складывают огурцы, добавляют соль и заливают холодной сильногазированной водой.

Банк ставят в холодильник на сутки — и малосольные огурцы готовы.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
195
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