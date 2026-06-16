Чи стане Китай посередником: Зеленський відповів про переговори із Сі для закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що відкритий до особистої зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном задля сприяння в завершенні війни з Росією.

Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливих контактів із китайським лідером під час G7, передає ClashReport.

«Звичайно. Я відкритий до зустрічі з головою Сі, і наші команди можуть працювати над цим. Саме для того, щоб зробити все можливе для зупинення війни та її завершення», — наголосив Зеленський.

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Президент підкреслив, що Україна готова використовувати всі дипломатичні можливості, які можуть допомогти наблизити справедливий мир і припинити російську агресію.

Заява Володимира Зеленського пролунала на тлі активних міжнародних дискусій щодо можливих шляхів закінчення війни та ролі Китаю у врегулюванні.

Нагадаємо, КНР залишається одним із ключових глобальних гравців, чия позиція привертає увагу як Києва, так і західних партнерів України.

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