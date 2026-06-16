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Чи стане Китай посередником: Зеленський відповів про переговори із Сі для закінчення війни
Зеленський висловився про можливий контакт із Сі Цзіньпіном. За його словами, Україна готова використовувати всі дипломатичні можливості, які допоможуть припинити російську агресію.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що відкритий до особистої зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном задля сприяння в завершенні війни з Росією.
Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливих контактів із китайським лідером під час G7, передає ClashReport.
«Звичайно. Я відкритий до зустрічі з головою Сі, і наші команди можуть працювати над цим. Саме для того, щоб зробити все можливе для зупинення війни та її завершення», — наголосив Зеленський.
Президент підкреслив, що Україна готова використовувати всі дипломатичні можливості, які можуть допомогти наблизити справедливий мир і припинити російську агресію.
Заява Володимира Зеленського пролунала на тлі активних міжнародних дискусій щодо можливих шляхів закінчення війни та ролі Китаю у врегулюванні.
Нагадаємо, КНР залишається одним із ключових глобальних гравців, чия позиція привертає увагу як Києва, так і західних партнерів України.