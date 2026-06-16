Беременная Екатерина Тышкевич наделала романтических фото с мужем Томусяком и сделала трогательное заявление

Валентин Томусяк и Екатерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Украинская актриса Екатерина Тышкевич наделала романтических фото с мужем, актером Валентином Томусяком и сделала трогательное заявление.

Супруги позировали вместе в центре столицы. Влюбленные сделали эти фото еще в День Киева, но тогда они тщательно скрывали беременность. Однако сейчас решили показать их.

Екатерина Тышкевич позировала в белом платье, а Валентин Томусяк — в рубашке и светлых джинсах. На фото у актрисы уже виднелся округлившийся животик.

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Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Кроме того, знаменитость сделала трогательное признание. Екатерина Тышкевич говорит, что не ожидала такой колоссальной поддержки, которую получила после того, как объявила о беременности. Артистка поблагодарила всех за поздравления и теплые слова.

«Мы ожидали, что многие порадуются нашей новости, но вы устроили нам настоящий летний ливень из любви, поддержки, теплых пожеланий и веры в нашу любовь. Читаем каждое сообщение, улыбаемся, умиляемся и безгранично благодарны вам за это», — призналась артистка.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Отметим, Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк заключили брак в феврале 2019 года. Недавно супруги объявили, что ждут рождения первенца.

Напомним, недавно Екатерина Тышкевич комментировала ужасную ночь под обстрелом в Киеве. Артистка призналась, что вражеский «прилет» был рядом с их домом.

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