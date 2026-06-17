Долар по 50-51 грн буде раніше, ніж думає Кабмін: економіст дав свіжий прогноз щодо курсу валют

Фінансист пояснив, чи буде обвал гривні до кінця року і навіщо НБУ «грається» з курсом / © ТСН.ua

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Кабінет міністрів спрогнозував курс долара до 2029 року. Середньорічний курс долара уряд прогнозуєт на рівні:

44,4 грн у 2026 році;

50,7 грн у 2029 році.

При цьому, наприкінці 2029 року курс долара може досягти 51,5 грн.

Економіст і фінансист Сергій Фурса в ефірі Новини.LIVE прокоментував ці прогнози уряду і зізнався, що ставиться до них скептично.

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«В наших реаліях зараз, влітку 2026 року, прогноз на кінець 2029 року не має жодного сенсу. Ну, тобто якщо ми серйозно розмовляємо, то і якщо в нас нема трудової повинності зробити хоч якийсь прогноз на 2029 рік, якщо треба щось там. Ну от написали вони цей курс. Може буде, може не буде», — каже експерт.

За його прогнозом, долар по 50-51 гривні буде, скоріше за все, у 2027-2028 роках.

Курс долара до кінця цього року: чи буде обвал гривні

За словами Фурси, до кінця цього року, за різними прогнозами, курс долара становитиме 45,5 — 46 грн.

«Далі між 46 і 48— це дві гривні, це пів відсотка. Ну тобто це взагалі ні про що. І насправді от зараз у нас дуже багато історичних заголовків: рекордний обвал гривні. Але це завжди рух курсу на один десь відсоточок. І все. І побігли кричати, що це рекордний обвал гривні. Але де факто нічого кардинального не відбувається», — пояснив він.

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Фурса запевнив, що ситуація на валютному ринку «контрольована Нацбанком абсолютно».

Шкідливість фіксованого курсу валют

Екперт вважає, що «фіксований курс — це ненормально».

«Він (фіксований курс — Ред.) зараз є у нас виключно через війну. Тому що під час війни ринкового курсу не існує», — зазначає Фурса.

На його думку, якби Нацбанк відсторонився від жорсткого регулювання прямо зараз, — паніка миттєво зруйнувала б фінансову систему. Тому ті цифри на табло обмінників сьогодні, і є єдиною можливою економічною реальністю.

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«Нацбанк тримає курс. Але це завжди шкідливо для економіки, особливо коли люди звикають, що курс фіксований, і починають брати валютні кредити, наприклад, не маючи валютних доходів. Ми це вже проходили. Тому Нацбанк вимушено зараз намагається грати між двома речами. Перше, у вас нема ринкового курсу під час війни, бо є тиск війни. І треба щось потрохи робити з курсом, щоб хоч поволі девальвація відбувалася, компенсуючи інфляцію, яка є. І для того, щоб люди не звикали знов до історії, коли в нас курс гривні зафіксований, а потім їм знов буде дуже-дуже боляче», — підсумував економіст.

Раніше економісти пояснили, чи варто купувати іноземну валюту зараз.

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