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Долар по 50-51 грн буде раніше, ніж думає Кабмін: економіст дав свіжий прогноз щодо курсу валют
Економіст Фурса розповів, коли ціна долара сягне 51 грн.
Кабінет міністрів спрогнозував курс долара до 2029 року. Середньорічний курс долара уряд прогнозуєт на рівні:
44,4 грн у 2026 році;
50,7 грн у 2029 році.
При цьому, наприкінці 2029 року курс долара може досягти 51,5 грн.
Економіст і фінансист Сергій Фурса в ефірі Новини.LIVE прокоментував ці прогнози уряду і зізнався, що ставиться до них скептично.
«В наших реаліях зараз, влітку 2026 року, прогноз на кінець 2029 року не має жодного сенсу. Ну, тобто якщо ми серйозно розмовляємо, то і якщо в нас нема трудової повинності зробити хоч якийсь прогноз на 2029 рік, якщо треба щось там. Ну от написали вони цей курс. Може буде, може не буде», — каже експерт.
За його прогнозом, долар по 50-51 гривні буде, скоріше за все, у 2027-2028 роках.
Курс долара до кінця цього року: чи буде обвал гривні
За словами Фурси, до кінця цього року, за різними прогнозами, курс долара становитиме 45,5 — 46 грн.
«Далі між 46 і 48— це дві гривні, це пів відсотка. Ну тобто це взагалі ні про що. І насправді от зараз у нас дуже багато історичних заголовків: рекордний обвал гривні. Але це завжди рух курсу на один десь відсоточок. І все. І побігли кричати, що це рекордний обвал гривні. Але де факто нічого кардинального не відбувається», — пояснив він.
Фурса запевнив, що ситуація на валютному ринку «контрольована Нацбанком абсолютно».
Шкідливість фіксованого курсу валют
Екперт вважає, що «фіксований курс — це ненормально».
«Він (фіксований курс — Ред.) зараз є у нас виключно через війну. Тому що під час війни ринкового курсу не існує», — зазначає Фурса.
На його думку, якби Нацбанк відсторонився від жорсткого регулювання прямо зараз, — паніка миттєво зруйнувала б фінансову систему. Тому ті цифри на табло обмінників сьогодні, і є єдиною можливою економічною реальністю.
«Нацбанк тримає курс. Але це завжди шкідливо для економіки, особливо коли люди звикають, що курс фіксований, і починають брати валютні кредити, наприклад, не маючи валютних доходів. Ми це вже проходили. Тому Нацбанк вимушено зараз намагається грати між двома речами. Перше, у вас нема ринкового курсу під час війни, бо є тиск війни. І треба щось потрохи робити з курсом, щоб хоч поволі девальвація відбувалася, компенсуючи інфляцію, яка є. І для того, щоб люди не звикали знов до історії, коли в нас курс гривні зафіксований, а потім їм знов буде дуже-дуже боляче», — підсумував економіст.
Раніше економісти пояснили, чи варто купувати іноземну валюту зараз.