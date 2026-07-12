Один із підлеглих Лучанова має нагрудний знак від Сирського: шокувальні деталі вбивства братів Мосейчуків

Українські військові / © Володимир Зеленський

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Командир батальйону 155-ї бригади Олексій Долголенко, підозрюваний у викраденні та вбивстві братів Мосейчуків, нагороджений нагрудним знаком «Срібний хрест» за стійкість і відвагу. Відзнаку вручив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Про це свідчить публікація «Урядового кур’єра» від 4 травня 2024 року.

Як видно із фото, під час церемонії вручення нагород від головнокомандувача ЗСУ також був присутній тодішній міністр оборони Рустем Умєров.

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Матеріал та фотографії надані службою зв’язків із громадськістю 53-ї окремої механізованої бригади та 425-го окремого штурмового батальйону. Станом на травень 2024 року Олексій Долголенко служив у 425-му окремому штурмовому батальйоні «Скеля» на посаді командира розвідувального взводу. Мав звання молодшого лейтенанта та позивний «Грек».

Що відомо про участь у війні Олексія Долголенка

Долголенко народився в селищі Слов’яносербськ Луганської області. У бригаді запевняли, що військовий брав участь у боях за визволення села Роботине Запорізької області, в обороні Авдіївської операції. Також він виконував бойові завдання на багатьох інших гарячих напрямках.

За стійкість і відвагу молодого офіцера нагородили почесним нагрудним знаком «Срібний хрест». Нагороду розвідникові особисто вручив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Вбивство братів Мосейчуків на Київщині — останні новини:

Нагадаємо, після появи матеріалу про можливу причетність екскомандира 155-ї бригади Станіслава Лучанова та його підлеглих до викрадення та вбивства цивільних людей їм оголосили підозру у незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області. За даними ЗМІ, серед них — командир батальйону 155-ї бригади Олексій Долголенко.

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Військове керівництво ОК «Північ» та Сухопутні війська співпрацюватимуть з правоохоронними органами, щоб встановити всі обставини у цій справі і винних притягнути до відповідальності. В Оперативному командуванні «Північ» повідомили, що Лучанова оголошено в розшук.

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