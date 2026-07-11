Викрали та вбили двох цивільних: екскомбригу 155-ї ОМБр та його підлеглим оголосили підозри — ВСП ЗСУ

Затримання військового ЗСУ / © Військова служба правопорядку

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Колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування «Північ» Сухопутних військ Станіславу Лучанову та іншим встановленим учасникам організованої злочинної групи повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області.

Про це повідомила Військова служба правопорядку Збройних сил України.

У ВСП зазначили, що викриття організованої групи стало результатом спільної роботи Управління внутрішньої безпеки у ЗСУ Головного управління ВСП та Головного управління Національної поліції в Київській області.

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«Проведено масштабний комплекс оперативно-розшукових та слідчих заходів, у результаті яких викрито організовану групу осіб, причетну до незаконного позбавлення волі та умисного вбивства двох цивільних громадян на території Київської області», — йдеться у повідомленні.

У Військовій службі правопорядку наголосили, що за результатами слідчих дій підозри отримали як колишній командир 155-ї ОМБр, так і всі встановлені на цей час учасники злочинної групи.

«За результатами проведених заходів колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади… та усім встановленим на даний час учасникам злочину повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним позбавленням волі та умисним вбивством», — повідомили у ВСП.

За інформацією служби, правоохоронцям вдалося встановити всіх причетних до злочину, задокументувати їхню діяльність, провести затримання в кількох регіонах України та зібрати необхідну доказову базу.

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У ВСП також повідомили, що за дорученням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у військах посилено профілактичні та контрольні заходи для запобігання порушенням військової дисципліни, перевищенню службових повноважень та іншим протиправним діям військовослужбовців.

«Командування Збройних Сил України наголошує на принципі невідворотності покарання незалежно від посади чи військового звання особи», — підкреслили у Військовій службі правопорядку.

У відомстві додали, що досудове розслідування триває, а правоохоронці продовжують невідкладні слідчі та оперативно-розшукові заходи для встановлення всіх обставин справи і притягнення винних до відповідальності.

В Генштабі ЗСУ уточнили, що фігуранти провадження відсторонені від виконання службових обов’язків, а ВСП та органи військового управління «взаємодіють з правоохоронними органами в рамках досудового розслідування, зокрема щодо встановлення місцезнаходження командира бригади».

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Нагадаємо, раніше в Оперативному командуванні «Північ» повідомили, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова, який самовільно залишив місце служби, розшукують. Там також заявили, що всі військовослужбовці, які фігурують у кримінальному провадженні, відсторонені від виконання службових обов’язків та співпрацюють зі слідством.

За інформацією українських ЗМІ, дев’ятьох військовослужбовців 155-ї ОМБр підозрюють у причетності до викрадення та вбивства двох братів у Білоцерківському районі Київської області.

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