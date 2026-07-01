Голосові повідомлення, сигарета і постріл у скроню: нові деталі загибелі командира 154-ї бригади

Полковник Володимир Кононніков / © 154 окрема механізована бригада у Facebook

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Командир 154-ї окремої механізованої бригади полковник Володимир Кононніков, якого 28 червня знайшли мертвим у Запорізькій області, незадовго до загибелі надсилав голосові повідомлення рідним та колегам.

Про це повідомляє видання «Слідство.Інфо» з посиланням на власні джерела у поліції.

За даними правоохоронців, перед смертю офіцер також викурив сигарету.

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Тіло полковника виявили у лісосмузі — поруч лежав його власний пістолет.

Джерела видання у поліції повідомили деталі огляду місця події: вхідний отвір від кулі був на правій скроні.

«Пістолет під рукою. Вистріл із близької відстані. На фото — кров із лівого вуха, хтось міг хибно подумати, що то і є рана», — розповів правоохоронець.

Фото загиблого є в розпорядженні редакції, однак «Слідство.Інфо» відмовилося від його публікації з етичних міркувань.

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У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону виданню повідомили, що судово-медична експертиза ще триває.

«Досудове розслідування розраховує встановити в тому числі і локалізацію тілесних ушкоджень», — зазначили у відомстві.

Загибель полковника Кононнікова — що відомо

Нагадаємо, раніше в поліції повідомили про відкриття кримільного провадження для розслідування загибелі командира через вогнепальне поранення.

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону зазначили, що слідство розглядає три версії: умисне вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

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