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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
240
Час на прочитання
1 хв

Сестра Софії Ротару висловилася про життя її онуків за кордоном й чутки про сімейну віллу в Іспанії

Ауріка Ротару доволі обережно коментує теми, які стосуються її родини.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Софія Ротару та її син Руслан Євдокименко

Софія Ротару та її син Руслан Євдокименко / © instagram.com/sofiarotaru.official

Українська співачка Ауріка Ротару висловилася про життя її найближчих родичів під час війни.

На проєкті «Наодинці з Гламуром» виконавиця зізналася, що Софія Ротару живе в Україні, а ось більша частина її родини — за кордоном. Щоправда, називати конкретну країну, де живе син і онуки рідної сестри, Ауріка не стала, аргументуючи це тим, що буцімто доволі рідко підтримує з ними зв’язок.

Водночас у розмові з Анною Севастьяновою зірка прокоментувала чутки про нібито сімейний будинок в Іспанії. Вже тривалий час подейкували, що саме там під час війни могли оселитися син і невістка Софії Ротару. Проте Ауріка не стала ані заперечувати, ані спростовувати цю інформацію. Співачка лиш зазначила, що «не знає, бо не була у них». І додала, що Соня Євдокименко більше не проживає в Америці, де раніше навчалася.

Софія Ротару та Ауріка Ротару

Софія Ротару та Ауріка Ротару

«Його (Руслана Євдокименка — прим. ред.) родина за кордоном, а Софія Михайлівна тут. Я спілкуюсь частіше зі своєю сестрою, а з ними — дуже рідко. Можемо листуватися, але на цьому все», — поділилася Ауріка Ротару.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: ВОЛКАНОВ закохався у дівчину з ТІКТОКУ | Як виглядає дорослий син ІВО БОБУЛА

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Дата публікації
Кількість переглядів
240
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