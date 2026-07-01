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Княгиня Шарлін приїхала на зустріч із чоловіком-князем у діловому костюмі й туфлях-човниках
Нещодавно князівство Монако струсонув вибух біля входу до Палацу Сонця неподалік площі Мулен, ймовірно, викликаний посилкою з вибухівкою.
Княгиня Шарлін і князь Альбер II відвідали підрозділи безпеки після нападу, висловили підтримку мобілізованим службам та високо оцінили їхню роботу під час розслідування. Інцидент, який стався під час перебування сім’ї Грімальді в Німеччині, призвів до поранень трьох людей.
Шарлін приїхала до підрозділу в кавовому костюмі класичного дизайну, під жакетом якого була біла блузка, а взула вона туфлі-човники до тону на підборах. Її волосся було розпущене, у вухах виблискували сережки, а на обличчі був легкий макіяж.
Князь Альбер II одягнув синій піджак і світлі штани, білу сорочку та синю краватку, а також був взутий у шкіряні туфлі.
Нещодавно Шарлін та Альбер здійснили візит до Німеччини, де княгиня сяяла в ефектній білій сукні-сорочці від Loro Piana з поясом на талії та туфлях-човниках на підборах.