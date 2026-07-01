Княгиня Шарлін приїхала на зустріч із чоловіком-князем у діловому костюмі й туфлях-човниках

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

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Княгиня Шарлін і князь Альбер II відвідали підрозділи безпеки після нападу, висловили підтримку мобілізованим службам та високо оцінили їхню роботу під час розслідування. Інцидент, який стався під час перебування сім’ї Грімальді в Німеччині, призвів до поранень трьох людей.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Шарлін приїхала до підрозділу в кавовому костюмі класичного дизайну, під жакетом якого була біла блузка, а взула вона туфлі-човники до тону на підборах. Її волосся було розпущене, у вухах виблискували сережки, а на обличчі був легкий макіяж.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Князь Альбер II одягнув синій піджак і світлі штани, білу сорочку та синю краватку, а також був взутий у шкіряні туфлі.

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Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Нещодавно Шарлін та Альбер здійснили візит до Німеччини, де княгиня сяяла в ефектній білій сукні-сорочці від Loro Piana з поясом на талії та туфлях-човниках на підборах.

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