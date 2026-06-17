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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
167
Час на прочитання
1 хв

Княгиня Шарлін сяяла на церемонії в сукні улюбленого бренду принцеси Уельської

Княже подружжя Монако Шарлін та Альбер були присутні на церемонії закриття 65-го телевізійного фестивалю в Монте-Карло.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Приводом для появи став заключний галаконцерт 65-ї виставки, що відбувся в Grimaldi Forum. За традицією, церемонію очолили Їхні Королівські Високості князь Альбер II і княгиня Шарлін Монакські.

Князь Альбер II та княгиня Шарлін / © Getty Images

Князь Альбер II та княгиня Шарлін / © Getty Images

Перед початком церемонії пара позувала з американським актором Куртом Расселом, який цього року був удостоєний престижної премії «Кришталева німфа» і мав отримати нагороду через кілька хвилин під час галавечора, і його дружиною Голді Хоун.

Голді Хоун, князь Альбер II, княгиня Шарлін та Курт Рассел / © Getty Images

Голді Хоун, князь Альбер II, княгиня Шарлін та Курт Рассел / © Getty Images

Княгиня Шарлін сяяла в нюдовій максісукні, розшиті паєтками від Jenny Packham - улюбленого бренду принцеси Уельської, вартістю 5811 доларів. Вона зібрала волосся в низький пучок, зробила легкий вечірній макіяж і одягла діамантові сережки-цвяшки. Князь Альбер II був у чорному смокінгу, який він доповнив білою сорочкою та краваткою-метеликом.

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
167
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