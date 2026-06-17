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Княгиня Шарлін сяяла на церемонії в сукні улюбленого бренду принцеси Уельської
Княже подружжя Монако Шарлін та Альбер були присутні на церемонії закриття 65-го телевізійного фестивалю в Монте-Карло.
Приводом для появи став заключний галаконцерт 65-ї виставки, що відбувся в Grimaldi Forum. За традицією, церемонію очолили Їхні Королівські Високості князь Альбер II і княгиня Шарлін Монакські.
Перед початком церемонії пара позувала з американським актором Куртом Расселом, який цього року був удостоєний престижної премії «Кришталева німфа» і мав отримати нагороду через кілька хвилин під час галавечора, і його дружиною Голді Хоун.
Княгиня Шарлін сяяла в нюдовій максісукні, розшиті паєтками від Jenny Packham - улюбленого бренду принцеси Уельської, вартістю 5811 доларів. Вона зібрала волосся в низький пучок, зробила легкий вечірній макіяж і одягла діамантові сережки-цвяшки. Князь Альбер II був у чорному смокінгу, який він доповнив білою сорочкою та краваткою-метеликом.