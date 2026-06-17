Чому собаки полюбляють облизувати своїх власників: пояснення ветеринара

Облизування / © unsplash.com

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Ветеринар пояснив, чому собаки облизують своїх власників. Так, це є проявом прив’язаності та способом комунікації з господарем.

Про це пише Express.

Собаки використовують різні способи для вираження емоцій, зокрема облизування, дотики та виляння хвостом. За словами експертки, облизування пояснюється тим, що собаки справді відчувають себе членами сім’ї, а выдтак намагаються привернути увагу, торкаючись вас носом.

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«Це досить мило, коли собаки приходять і лижуть нас по обличчю, руках чи щось таке. Вони просто дуже хочуть бути частиною родини та отримати трохи уваги», — пояснює веринарний лікар Джуліан Нортон.

Вона також зауважила, що виляння хвостом може свідчити не лише про радісний стан пса, як заведено вважажти, а й про його хвилювання. Високе та розслаблене виляння зазвичай означає позитивний настрій, тоді як повільне або низьке може вказувати на занепокоєння.

Також собаки можуть «усміхатися» або демонструвати інші поведінкові сигнали, що відображають їхній емоційний стан.

Фахівчиня підсумовує, що розуміння цих сигналів допомагає краще взаємодіяти з тваринами.

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«Розуміння того, як їх інтерпретувати, може призвести до значно міцнішого зв’язку, і зрештою, до більш задоволеного та впевненого в собі собаки», — завершила вона.

Раніше ветеринарка пояснила, що поїдання трави у собак під час прогулянок є нормальною та досить поширеною поведінкою. Це не завжди свідчить про проблеми зі здоров’ям та спроби викликати блювання. Найчастіше тварини їдять траву через природні інстинкти, допитливість або як спосіб урізноманітнити раціон і отримати додаткову клітковину.

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