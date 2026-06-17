Як позбутися неприємного запаху тіла влітку: засоби, що подіють за лічені хвилини

Спітніла жінка / © Credits

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Спекотні дні та час, проведений на свіжому повітрі, можуть призвести до поширеної проблеми — стійкого запаху тіла.

Піт сам собою може бути без запаху, але він створює вологе середовище, де можуть рости бактерії та грибки, що спричиняють неприємний запах. Якщо ви вважаєте, що ваше звичайне поєднання душу та дезодоранту не зовсім підходить для цієї пори року, можливо, настав час скоригувати свій режим особистої гігієни.

Woman`World розповідає, як швидко позбутися запаху тіла.

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Одними з найбільших винуватців запаху тіла є не піт, а бактерії на вашій шкірі, які розщеплюють його, створюючи неприємний запах. Антибактеріальне мило допомагає видалити бактерії, що сприяють появі запаху.

Інший підхід? Вибір ніжного гелю для душу, який балансує pH вашого тіла, що може впливати на запах. Підкислений гель для душу, що має низький pH, допомагає запобігти розмноженню бактерій, що викликають запах, забезпечуючи 24-годинний захист від запаху з кожною ванною чи душем.

Як позбутися запаху під пахвами

Мертві клітини шкіри діють як розплідник бактерій, що викликають запах. Протирання чистих пахв дисками з гліколевою кислотою відлущує мертву шкіру, зменшуючи потенційний запах, а також допомагаючи запобігти гіперпігментації, яка є поширеною на ділянках тіла, які часто пітніють. Гоління пахв також може допомогти, оскільки надлишок волосся може збільшити ризик потовиділення та запаху.

Порада. Для додаткового захисту від запаху тіла спробуйте наносити дезодорант перед сном, а не вранці, особливо якщо ви схильні до нічної пітливості.

Як позбутися запаху ніг

Ванна для ніг може зробити більше, ніж просто заспокоїти втомлені кінцівки, якщо додати дозу чаю. Дослідження показали, що таніни, що містяться в чорному чаї, діють як в’яжучі речовини, знищуючи бактерії, що викликають запах. Закип’ятіть два-чотири пакетики в 500 мл води та додайте їх до прохолодної ванни для ніг, щоб отримати користь. Також ретельне миття нігтів на ногах та їх підстригання також допомагає.

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Неприємний запах із рота

Вживання великої кількості води зберігає ваше дихання свіжим. Якщо у вас сухість у роті, це сприяє розмноженню бактерій. Важливо підтримувати достатній рівень зволоження. Намагайтеся випивати щонайменше від 9 до 18 склянок для жінки вагою 68 кг.

Коли запах тіла може бути тривожним сигналом

Запах тіла іноді може сигналізувати про наявність основного захворювання. Фруктові або ацетонові запахи можуть бути прихованим симптомом діабету, тоді як затхлий або сірчаний запах може вказувати на проблеми з печінкою. Якщо ви дотримуєтеся гігієни та помічаєте запах, який не зникає, зверніться до лікаря.

Цей контент не замінює професійної медичної консультації чи діагностики. Завжди консультуйтеся з лікарем, перш ніж розпочинати будь-який план лікування.

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