Після війни українці очікують великого перезавантаження: що показало опитування

Верховна Рада / © Getty Images

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Після завершення війни 88% українців вважають за потрібне перезавантажити центральну владу принаймні на одному рівні. Йдеться про президента, Уряд або Верховну Раду.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Респондентів запитували, чи потрібно після війни для відновлення країни перезавантажити та замінити центральну владу. Учасники опитування могли обрати один або кілька варіантів: замінити президента, Уряд, Верховну Раду, усіх представників центральної влади або не замінювати нікого.

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У КМІС наголошують, що питання стосувалося саме періоду після завершення війни. Водночас попередні опитування інституту стабільно показують, що більшість українців виступають проти проведення виборів до завершення бойових дій.

Результати опитування. / © КМІС

За даними соціологів, три роки тому перезавантаження центральної влади принаймні на одному рівні очікували 73% українців. Нині цей показник зріс до 88%.

Найбільше українці очікують змін у Верховній Раді. Якщо три роки тому за її перезавантаження після війни виступали 69% респондентів, то зараз — 83%.

Також суттєво зросла частка тих, хто вважає потрібним перезавантажити Уряд. За три роки цей показник збільшився з 47% до 74%.

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Щодо президента, то частка українців, які очікують перезавантаження на цьому рівні після війни, зросла з 23% до 67%.

Окремо соціологи проаналізували ставлення до можливого перезавантаження президентської влади залежно від рівня довіри до президента. Серед тих, хто повністю йому довіряє, меншість — 33% — вважають, що після війни потрібні зміни на цьому рівні.

Натомість серед тих, хто скоріше довіряє президенту, більшість — 68% — уже очікують на перезавантаження після війни. Серед респондентів, які не довіряють президенту, таких майже всі.

У КМІС зазначають, що ці результати корелюють із попереднім опитуванням щодо того, яким українці бачать політичне майбутнє Володимира Зеленського після війни. Тоді серед тих, хто повністю довіряв президенту, 70% хотіли б, щоб він залишився на посаді й після війни. Серед тих, хто скоріше довіряв, таких було 28%, а серед тих, хто не довіряв, — лише 1–2%.

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Раніше Київський міжнародний інститут соціології дізнався, скільки українців довіряють Зеленському зараз і хто у фаворитах народу.

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