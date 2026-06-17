Як українські дрони з ШІ вперше в історії самі вирішили вбити окупантів: розповідь виробника

Безпілотник / Ілюстративне фото / © ТСН

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В Україні вперше зафіксували випадок, коли повністю автономні дрони «Термінатор», керовані штучним інтелектом, ліквідували російських солдатів. Технологія, що працює без участі оператора, була протестована два роки тому.

Про це пише New Scientist із посиланням на високого представника української оборонної промисловості.

За словами співрозмовника видання, два роки тому відбулося випробування повністю автономних дронів, запрограмованих знищувати все в межах визначеної зони, і тоді були зафіксовані підтверджені жертви. Йдеться про перший відомий випадок, коли повністю автономні безпілотники, що діяли без участі людини, вбили військових на полі бою. Це стало важливим етапом у трансформації сучасної війни.

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Перше випробування дронів «Термінатор» з ШІ

Під час одноразового тесту на фронті в Україні застосували 10 дронів «Термінатор», керованих ШІ. За підсумками операції загинули російські військові.

«Ми це спробували. Це був тест. Ми ніколи не впроваджували це [ширше]», — сказав виробник дронів Олександр Кохановський, який надав технологію та розповів про це під час пресконференції, організованої українським посольством.

За словами Кохановського, випробування відбулося два роки тому. У ньому використовували квадрокоптери, які були запрограмовані долетіти до лінії фронту, подолавши 3 — 5 км приблизно за 10 хв., після чого активувався так званий «режим Термінатора», де система ШІ самостійно виявляла та перехоплювала цілі.

«Ми просто запускаємо його і знаємо, що все буде мертве — усе, що буде знайдено в цій конкретній зоні, буде знищене. З дроном взагалі немає жодного зв’язку, ви не можете бачити відео, нічого… Усе, що він побачить, буде вбито«, — розповів Кохановський.

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Оскільки під час тесту не існувало можливості встановити, що саме зафіксували чи атакували автономні дрони, після завершення місії до цієї зони направили БпЛА з операторським управлінням для перевірки наслідків. За словами Кохановського, серед уражених були «кілька солдатів і одна вантажівка». Хоча самого відеозапису атаки немає, було зроблено висновок, що саме автономні дрони знищили ці цілі.

Кохановський зазначив, що особисто не був присутній під час випробування. За його словами, тест провів неназваний військовий підрозділ поблизу міст Бахмут і Часів Яр у межах українського контрнаступу. Міноборони України не надало відповіді на запити щодо цього тесту та чинного правового статусу застосування повністю автономної зброї.

В Україні заборонене використання ШІ на фінальній стадії перехоплення цілей

Сьогодні штучний інтелект уже широко застосовується в арміях різних країн — для аналізу розвідувальних даних, вибору цілей і автоматизації окремих бойових функцій. Водночас на певному етапі рішення все одно залишається за людиною. Саме тому заява Кохановського є одним із найчіткіших підтверджень того, що бойова смерть могла бути спричинена виключно рішенням ШІ.

Представники оборонних компаній-учасники пресконференції в посольстві зазначили, що наразі український уряд забороняє використання ШІ на фінальній стадії перехоплення цілей. Водночас технології штучного інтелекту вже активно інтегровані в інші етапи бойового процесу та різні типи озброєння. За словами Кохановського, влада усвідомлює стрімкий розвиток цих технологій і веде консультації з оборонною галуззю щодо можливого пом’якшення чинних обмежень.

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Ще 2023 року з’являлися повідомлення про українські ударні дрони з ШІ, здатні самостійно виявляти й атакувати цілі без прямого втручання людини. Однак йшлося переважно про знищення техніки — зокрема танків — а не піхоти, і підтверджених людських жертв на той момент не було.

Представник 21 окремого полку безпілотних систем 3 армійського корпусу, майор Данило Положухно заявив у коментарі виданню, що не знав про описаний тест і не був до нього причетний. За словами майора, його підрозділ застосовує лише напівавтономні системи, де контроль людини залишається обов’язковим.

«Ці дронові системи та платформи здатні автоматично виявляти й супроводжувати цілі, а також автономно наводитися на фінальних метрах підльоту, що допомагає спростити роботу операторів. Однак ми не використовуємо повністю автономні дронові системи, які самостійно обирають і уражають цілі без будь-якої участі оператора», — розповів Положухно.

«Україна дотримується міжнародного гуманітарного права та серйозно ставиться до своєї відповідальності за дотримання прав усіх учасників бойових дій. Також ми дуже ретельно ухвалюємо рішення, щоб запобігти жертвам серед цивільного населення», — додав він.

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Небезпека автономної зброї

Попри відсутність офіційної міжнародної заборони на автономну зброю, здатну вбивати без людського контролю, генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш неодноразово закликав до її запровадження. Минулого року він наголосив, що «у нашому світі немає місця для смертельних автономних систем озброєння».

В ООН також застерігають, що така зброя може становити загрозу для міжнародного гуманітарного права та прав людини, адже усуває людський фактор із процесу ухвалення рішень у війні. Окреме занепокоєння викликає можливість помилок: автономні системи можуть атакувати власні сили, техніку або цивільне населення.

Маріярозарія Таддео з Оксфордського університету переконана, що використання ШІ для вбивств позбавляє солдата гідності, розмиває відповідальність нападника і має бути заборонене.

«Це не просто проблематично — це жахливо. Чи хочемо ми бути суспільством, яке вбиває інших людей або дозволяє своєму уряду вбивати інших людей без участі людини?», — висловилась Таддео.

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Своєю чергою Ентоні Кінг з Університету Ексетера вважає, що хоча технологічно повністю автономні удари вже можливі, їхнє реальне значення на полі бою може бути перебільшеним.

«Цілком можливо, що уряди дозволили б це, якби це давало їм військову перевагу. Однак факт залишається фактом: дуже мало, якщо взагалі хоч якісь, із мільйонів дронів, які використовувалися у війні в Україні російськими та українськими силами, були [повністю] автономними. Тобто справа не лише в тому, що правильно з етичного погляду залишати людину в процесі; на цей момент це ще й ефективніше з військового погляду», — пояснив Кінг.

Чи працює проєкт «Термінатор» зараз?

Кохановський повідомив, що проєкт «Термінатор» не отримав подальшого розвитку після тестування через чинні українські обмеження. Наразі Кохановський очолює компанію Aero Center, яка, за його словами, не була причетна до тих випробувань, оскільки тоді ще не існувала.

Сьогодні компанія працює над автономними дронами-перехоплювачами, призначеними для знищення російських дронів-камікадзе «Шахед» ще до того, як вони досягнуть міст, сіл або об’єктів критичної інфраструктури.

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Нова система під назвою ALITA system складатиметься з 16 пускових платформ та 64 дронів. За словами розробників, вона має бути готова вже до жовтня та зможе автоматично відстежувати повітряні цілі, запускати перехоплення та рухатися до них зі швидкістю до 450 км/год., знищуючи як малі безпілотники, так і гелікоптери.

Втім, чинні українські правила й надалі забороняють повністю автономний режим роботи, вимагаючи, щоб людина підтверджувала ціль на завершальному етапі перехоплення. Навіть за таких умов для управління батареєю з 64 дронів буде достатньо лише двох операторів, що значно скорочує потребу в персоналі.

«Кожен етап тут може бути або ручним, або автоматичним. Нам не дозволено виконувати фінальний етап автоматично. Я б дуже хотів цього», — сказав Кохановський, який вважає, що правила слід змінити.

Нагадаємо, Україна посилила удари в тилу ворога завдяки дронам із ШІ, зокрема моделям Hornet, які автономно знищують логістику та постачання окупантів. Це призвело до значного зростання втрат РФ, що в середньому становлять понад 1000 осіб щодня.

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