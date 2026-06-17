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ТСН у соціальних мережах

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Виплати на дітей 2026 року: суми допомоги, умови отримання та нові програми

У 2026 році в Україні діють нові суми державної допомоги на дітей. Батьки, опікуни та усиновлювачі можуть отримати різні виплати, зокрема одноразову підтримку та щомісячну допомогу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Виплати на дітей 2026 року

Виплати на дітей 2026 року / © ТСН.ua

У 2026 році змінилися суми допомоги на дітей. Отримати можна різні види матеріальної підтримки. Хто має право на допомогу на дітей і які виплати можна отримати — розповідаємо далі.

Більше про допомогу на дітей йдеться на сайті Міністерства соціальної політики України.

Допомога на дітей 2026: які виплати і хто може отримати

В Україні існує понад 50 програм підтримки для батьків. Якщо один з батьків або опікун виховує дитину самостійно, можна податися на програму допомоги одиноким матерям/батькам. Отримати можна допомогу в розмірі 50 тисяч гривень.

Дитина, яка підпадає під дію програми, повинна була народитися після 1 січня 2026 року. Аби отримати таку фінансову допомогу, треба звернутися протягом перших 12 місяців з дати народження дитини.

Допомогу при усиновленні можуть отримати українці, які є громадянами України і постійно проживають в Україні, а також ті, хто усиновив дитину з-поміж числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, або дитину, батьки якої дали згоду на її усиновлення. Програма не стосується випадків, коли один з подружжя усиновив дитину іншого.

Сума виплати становить 50 тисяч гривень. Звернутися потрібно не пізніше 12 місяців з дати усиновлення.

Також українці можуть отримати кошти за програмою єЯсла. Ця виплата має допомогти батькам, які після декрету повертаються на роботу. Щомісячна допомога 2026 року становить 8 тисяч гривень. Батьки, які виховують дитину з інвалідністю, можуть отримувати 12 тисяч гривень допомоги щомісяця.

Допомогу призначають з наступного дня, коли дитині виповнюється 1 рік, і виплачують до досягнення дитиною 3 років.

Самотні матері чи батьки, чия дитина народилася до 1 січня 2026 року, мають право на щомісячну допомогу. Її виплачують за умови, якщо батьки дитини не перебувають у шлюбі або у випадку, якщо у свідоцтві про народження відсутній батько/мати.

Розмір допомоги — різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом родини в розрахунку на одну особу за попередні пів року.

Прожиткові мінімуми на дитину 2026 такі:

  • діти до 6 років — 2 817 гривень;

  • діти 6+ років — 3 512 гривень;

  • для працездатних осіб — 3 328 гривень.

Також в Україні можна отримати допомогу опікунам чи піклувальникам на дітей-сиріт, а також на дітей, позбавлених батьківського піклування. Суми виплат 2026 такі:

  • на дитину до 6 років — 7 042 грн;

  • на дитину до 6 років з інвалідністю — 9 859,5 грн;

  • на дитину від 6 до 18 років — 8 780 грн;

  • на дитину з інвалідністю від 6 до 18 років — 12 292 грн.

Діти можуть отримати виплати від держави, якщо відповідають одній з таких умов:

  • відомості про одного з батьків внесли до Реєстру боржників за несплату аліментів;

  • стосовно одного з батьків відкрито кримінальне провадження, один з батьків перебуває на примусовому лікуванні, строковій військові службі чи у місцях позбавлення волі;

  • місце перебування одного з батьків дитини невідоме.

Таку допомогу призначають раз на пів року. Гарантованими є суми допомоги у 1 408 гривень на дитину до 6 років та 1 756 гривень на дитину від 6 до 18 років. Максимальними сумами такої допомоги є 2 817 гривень на дитину до 6 років, а також 3 512 гривень — на дитину від 6 до 18 років.

Батьки, які усиновлюють дітей, можуть отримувати виплати на кожну дитину:

  • для дітей — 2,5 прожиткового мінімуму відповідного віку;

  • для дітей з інвалідністю — 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку;

  • для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які навчаються у закладах загальної середньої освіти, професійної, фахової передвищої та вищої освіти, до закінчення відповідних закладів освіти розмір державної соціальної допомоги — 2,5 прожиткового мінімуму;

  • для осіб з інвалідністю — 3,5 прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Вагітні жінки можуть отримувати допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами — 7 тисяч гривень.

Частина українців може отримати виплату 10 тисяч гривень

Нагадаємо, що влада активно готується до опалювального сезону 2026–2027 років і надає одноразову матеріальну допомогу жителям Соледарської громади, які через війну вимушено живуть в інших регіонах.

Переселенці, які використовують пічне опалення, можуть отримати 10 тисяч гривень на купівлю дров. Приймання заяв триває з 1 червня до 15 жовтня 2026 року.

Виплати передбачені для найбільш вразливих категорій громадян. До них належать особи з інвалідністю (I–III груп) та родини з дітьми з інвалідністю, пенсіонери й особи віком від 60 років, малозабезпечені та багатодітні родини, сім’ї з дітьми-сиротами, а також ветерани війни та члени сімей загиблих захисників.

Щоб отримати допомогу, необхідно звернутися особисто або поштою до центрів підтримки жителів Соледарської громади у Києві чи Дніпрі. До заяви слід додати копії паспорта, ідентифікаційного коду, витягу з реєстру ТГ, довідок ВПО, про пічне опалення та про субсидії/пільги, документів про пільгову категорію та реквізити рахунку. На всіх копіях обов’язково мають бути написи «Згідно з оригіналом», підпис, ПІБ та дата.

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