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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
279
Час на прочитання
1 хв

У картатому жакеті і кросівках замість туфель: папараці заскочили Бріжит Макрон під час підготовки до заходу

Перша леді Франції продемонструвала, як можна вдало поєднати елегантність з комфортом.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Бріжит Макрон

Бріжит Макрон / © Associated Press

Фотографи заскочили Бріжит Макрон під час підготовки до одного із заходів у межах саміту. Перша леді уважно оглядала місце проведення події, обговорювала з організаторами деталі і проводила час на відкритій терасі.

Бріжит Макрон / © Associated Press

Бріжит Макрон / © Associated Press

Бріжит Макрон / © Associated Press

Бріжит Макрон / © Associated Press

Для цього виходу пані Макрон обрала костюм у стриманій бежево-сірій гамі. Вона поєднала приталений жакет у клітинку з базовим білим лонгслівом і прямими штанями зі стрілками.

Бріжит Макрон / © Associated Press

Бріжит Макрон / © Associated Press

Особливу увагу привернуло взуття першої леді. Замість класичних човників вона зробила ставку на біло-сіро-бежевих шкіряних кросівках, яким уже багато років не зраджує під час офіційних поїздок і робочих заходів. Саме спортивне взуття давно стало однією з впізнаваних деталей її стилю, адже Бріжит часто поєднує його з костюмами, сукнями та жакетами.

Бріжит Макрон / © Associated Press

Бріжит Макрон / © Associated Press

Аутфіт дружина президента доповнила чорними сонцезахисними окулярами, лаконічним годинником, браслетом і каблучками. Волосся перша леді традиційно вклала в об’ємну зачіску з легкою недбалістю.

Бріжит Макрон / © Associated Press

Бріжит Макрон / © Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон на офіційну церемонію прибуття лідерів на саміт G7 одягла біле вбрання до колін із контрастним чорним оздобленням.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
279
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