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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
428
Час на прочитання
2 хв

Випускниця Кембриджа і психологиня: стало відомо, хто представить Україну на конкурсі "Міс Всесвіт-2026"

22-річна киянка Анна Ніконова вже восени представить нашу країну на міжнародному конкурсі в Пуерто-Рико.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Анна Ніконова

Анна Ніконова

Переможницею національного конкурсу «Міс Всесвіт Україна-2026» стала 22-річна Анна Ніконова з Києва. Вона представлятиме нашу країну на міжнародному конкурсі Miss Universe 2026, який відбудеться у листопаді в Пуерто-Рико.

Анна Ніконова

Анна Ніконова

Переможницю журі обрало одностайно після фінального етапу національного відбору, який цього року відбувся у форматі реалітішоу. Учасниці демонстрували не лише дефіле та навички самопрезентації, а й рівень володіння англійською мовою, крім того презентували ескізи національного костюма України.

Анна Ніконова — освітня психологиня за фахом. Вона закінчила магістратуру Кембриджського університету, де досліджувала, як сучасні методи навчання та критична педагогіка впливають на формування світогляду дітей. Нині дівчина працює координаторкою міжнародних партнерств в Освітньому холдингу А+ і планує впроваджувати в українську освіту найкращі світові практики.

Анна Ніконова

Анна Ніконова

Особливу увагу Анна приділяє розвитку психологічно безпечного освітнього середовища. Вона переконана, що сучасна школа має не лише давати знання, а й допомагати дітям зберігати емоційну стійкість, особливо в умовах війни.

Анна Ніконова

Анна Ніконова

«Miss Universe для мене — не просто сцена. Це право говорити, і я добре знаю, про що скажу. Про країну, де діти попри все сідають за уроки навіть у найтривожніші дні. Я хочу, щоб світ побачив Україну крізь силу — розумну, освічену, сучасну та незламну», — поділилася Анна Ніконова.

Президентка конкурсу «Міс Всесвіт Україна» Анна Філімонова зазначила, що сучасний конкурс давно вийшов за межі традиційного змагання краси й став важливою платформою культурної дипломатії.

«Анна — саме такий голос: розумна, глибока, справжня. Наша команда зробить усе, щоб гідно підготувати її до міжнародного конкурсу», — сказала вона.

Анна народилася у Києві у багатодітній родині, має сестру-близнючку та вісьмох братів і сестер. З дитинства займалася вокалом, брала участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, захоплювалася художньою гімнастикою, а також працювала моделлю.

До складу журі національного відбору увійшли хореограф Євген Кот, прима-балерина Катерина Кухар, олімпійський чемпіон Жан Беленюк, телеведуча Дарія Трегубова, режисерка Ірина Дюденко, засновниця бренду Mesonia Софія Дуйко, а також володарки титулу «Міс Всесвіт Україна» Вікторія Апанасенко та Софія Ткачук.

Фінал міжнародного конкурсу «Міс Всесвіт-2026» відбудеться у листопаді в Пуерто-Рико, де Анна Ніконова представлятиме Україну.

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Дата публікації
Кількість переглядів
428
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