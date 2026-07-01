Іво Бобул вперше за тривалий час показався з дружиною та сином: який вигляд має родина зірки

Іво Бобул / © facebook.com/ivo.bobul.94

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Народний артист України Іво Бобул здійснив рідкісний публічний вихід з родиною.

Так, артист завітав на концерт «Музичної платформи України» разом з дружиною Наталією та молодшим сином Данилом. У новому випуску «Наодинці з Гламуром» родичі Іво Васильовича потрапили у кадр. Музикант розповів, що таким чином вирішив насолодитися часом з рідними і показати їм специфіку своєї роботи.

«Прийшов, аби син побачив, чим я займаюся. Він вчиться й працює. Дружина дуже рідко буває. Взяв їх, бо їм теж цікаво буде», — розповів зірка у розмові з Анною Севастьяновою.

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Дружина та син Іво Бобула / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Син Данило Іво Бобула / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

За словами Бобула, Данило зараз здобуває освіту у галузі міжнародних відносин на четвертому курсі університету. Своєю чергою про Наталію відомо, що вона працює психологинею.

До слова, народний артист виховує трьох дітей. Так, крім Данила він має доньку Людмилу, яка живе у Чернівцях, й старшого сина Руслана, який оселився та працює в Америці. У Іво Васильовича вже є три онучки.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: ВОЛКАНОВ закохався у дівчину з ТІКТОКУ | Як виглядає дорослий син ІВО БОБУЛА

Нагадаємо, нещодавно Іво Бобул приголомшив своїм кардинальним схудненням. Зірка назвав причину втрати ваги та як йому це вдалося.

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