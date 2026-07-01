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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
227
Час на прочитання
1 хв

Іво Бобул вперше розсекретив причину свого схуднення й скількох кіло позбувся: "Радився з лікарями"

Зірка чесно зізнався, чи вплинули на це проблеми зі здоров’ям.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Іво Бобул

Іво Бобул / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Народний артист України Іво Бобул привідкрив таємниці свого схуднення.

Вже тривалий час артист інтригував фанів своїм схудлим виглядом, але навідріз відмовлявся коментувати цю тему. Врешті, лише зараз він наважився розставити крапки над «і» на проєкті «Наодинці з Гламуром». Іво Васильович зауважив, що це не наслідок проблем зі здоров’я, а його усвідомлений крок.

За словами музиканта, він прийняв рішення позбутися зайвої ваги через відчуття важкості. На шляху до цілі йому допомагали лікарі й підтримка близьких. І у результаті Іво Бобулу вдалося сягнути неперевершеного результату — мінус понад 15 кг. Проте цілу цифру на вагах співак розкривати поки що не став.

Іво Бобул: фото до та після схуднення / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Іво Бобул: фото до та після схуднення / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

«Це особисте бажання, бо було важко для сцени та життя. Тому я порадився з лікарями, сім’єю й вирішили трохи скинути, стати гарним», — лаконічно заявив Бобул у коментарі Анні Севастьяновій.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: ВОЛКАНОВ закохався у дівчину з ТІКТОКУ | Як виглядає дорослий син ІВО БОБУЛА

Нагадаємо, нещодавно балерина Катерина Кухар здивувала дієтою, якої дотримується для бездоганного вигляду у житті та на сцені.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
227
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