Ретроградний Меркурій от-от змінить життя чотирьох знаків зодіаку

Знаки зодіаку / © Mixnews

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Ретроградний Меркурій, який розпочався цього тижня та триватиме до 23 липня, за прогнозами астрологів може «повернути на поверхню» старі таємниці, незавершені справи та минулі конфлікти для представників чотирьох знаків зодіаку — Овна, Рака, Близнюків і Тельця.

Про це пише Daily Mail.

Астрологи традиційно пов’язують цей період із труднощами у спілкуванні, технічними збоями та затримками у подорожах. За їхніми словами, саме зараз приховані емоції та невирішені ситуації можуть знову стати актуальними.

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З астрономічної точки зору ретроградність є оптичною ілюзією, що виникає через різницю швидкостей руху Землі та Меркурія, коли здається, ніби планета рухається небосхилом у зворотному напрямку.

Емоції виходять на перший план

Найсильніше вплив періоду, який збігається з перебуванням Меркурія у знаку Рака, відчуватиметься у сфері емоцій, сімейних питань і особистих взаємин. Нерозв’язані конфлікти та старі розмови можуть знову повернутися, створюючи відчуття повторення минулого.

Овен: повернення сімейних таємниць

Для Овнів ретроградний період може активізувати питання домашнього життя та родини. Астрологи попереджають про можливе повернення старих конфліктів і непорозумінь, які доведеться переглянути знову.

Рак: самоаналіз і старі рішення

Ракам цей період може принести підвищену емоційність і схильність до самоаналізу. Минулі рішення та розмови здатні знову «спливти», змушуючи переосмислювати власні дії та реакції.

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Близнюки: фінанси і самооцінка

Для Близнюків ретроградність може повернути старі фінансові питання, незакриті рахунки та сумніви щодо власних рішень. Астрологи радять уважніше ставитися до витрат і зобов’язань.

Телець: комунікаційні проблеми і затримки

Тельці можуть зіткнутися з непорозуміннями у спілкуванні, помилками в повідомленнях і затримками в поїздках. Також можливе повернення старих розмов із родичами або колегами.

Нагадаємо, астрологи назвали представників трьох знаків зодіаку, які особливо прискіпливо ставляться до вибору супутника життя та висувають до потенційних партнерів високі вимоги, перш ніж погодитися на серйозні стосунки.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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