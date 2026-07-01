Мурахи зникнуть за кілька днів: проста саморобна пастка, яка реально працює

Мурахи

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Якщо колонія мурах починає активно розростатися, боротися зі шкідниками стає значно складніше. Втім, існує простий домашній спосіб, який допоможе суттєво скоротити їхню кількість без використання агресивних хімічних засобів.

Про це пише blikk.

Для приготування пастки знадобляться лише три інгредієнти, які легко знайти майже в кожному домі: бура (боракс), цукор і мед.

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Як працює домашня пастка

Цукор і мед приваблюють мурах, а бура діє як активний компонент, який допомагає поступово знищити колонію. Комахи забирають приманку до гнізда, що підвищує ефективність такого методу.

За словами авторів матеріалу, вже через кілька днів після використання пастки кількість мурах у саду може помітно зменшитися.

Чому не варто зволікати

Фахівці радять починати боротьбу з мурахами одразу після їхньої появи, особливо якщо вони оселилися на клумбах, городі або біля будинку.

Причина полягає в тому, що мурахи часто сприяють поширенню попелиці. Вони захищають цих шкідників і допомагають їм розселятися рослинами, що може завдати значної шкоди садовим і городнім культурам.

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Домашня пастка може стати простим і доступним способом зменшити популяцію мурах та захистити рослини без застосування великої кількості хімічних препаратів.

Важливо: боракс є токсичною речовиною. Під час приготування та використання пастки необхідно дотримуватися заходів безпеки, не допускати контакту суміші з дітьми та домашніми тваринами, а також розміщувати приманку в місцях, недоступних для них.

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