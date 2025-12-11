Із нею не все добре: нові подробиці про стан здоров’я учасниці "Міс Всесвіт", яка впала зі сцени

Габріель Генрі / фото: instagram.com/officialmissuniversejamaica

Попри те що конкурс краси «Міс всесвіт» вже давно завершився, про нього продовжують говорити, однак не у найкращомі світлі. Цього разу видання People оприлюднило інформацію про стан представниці Міс Ямайки Габріель Генрі, яка впала зі сцени під час демонстрації вечірньої сукні на конкурсі 19 листопада.

Генрі доправили в лікарню Паоло Рангсіт у Таїланді, де, за словами організації, «медичні фахівці надали їй допомогу» і заявили, «що в неї немає жодних травм, які загрожують життю; тим не менш, вони продовжують проводити обстеження, щоб гарантувати її повне одужання». Попри це було відомо, що після падіння дівчина кілька днів перебувала у відділенні інтенсивної терапії.

Габріель Генрі перед падінням / © Getty Images

8 грудня організація конкурсу оприлюднила нову інформацію і як виявилося, ушкодження у моделі все ж були і досить серйозні.

«Доктор Генрі зазнала серйозного падіння через отвір на сцені під час виконання своєї ходьби під час попередніх змагань 19 листопада 2025 року, що призвело до внутрішньочерепного крововиливу з втратою свідомості, переломом, рваними ранами обличчя та іншими значними травмами», — йдеться в останній заяві, опублікованій у понеділок, 8 грудня.

Габріель Генрі / фото: instagram.com/officialmissuniversejamaica

Весь цей час Габріель перебувала у Таїланда, але найближчими днями має повернутися додому на Ямайку, і її начебто супроводжуватиме повна команда медичного супроводу, після чого її буде доставлено безпосередньо до лікарні для подальшого лікування.