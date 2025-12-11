- Дата публікації
Із нею не все добре: нові подробиці про стан здоров’я учасниці "Міс Всесвіт", яка впала зі сцени
Дівчину екстренно госпіталізували після інциденту, який стався під час конкурсу краси.
Попри те що конкурс краси «Міс всесвіт» вже давно завершився, про нього продовжують говорити, однак не у найкращомі світлі. Цього разу видання People оприлюднило інформацію про стан представниці Міс Ямайки Габріель Генрі, яка впала зі сцени під час демонстрації вечірньої сукні на конкурсі 19 листопада.
Генрі доправили в лікарню Паоло Рангсіт у Таїланді, де, за словами організації, «медичні фахівці надали їй допомогу» і заявили, «що в неї немає жодних травм, які загрожують життю; тим не менш, вони продовжують проводити обстеження, щоб гарантувати її повне одужання». Попри це було відомо, що після падіння дівчина кілька днів перебувала у відділенні інтенсивної терапії.
8 грудня організація конкурсу оприлюднила нову інформацію і як виявилося, ушкодження у моделі все ж були і досить серйозні.
«Доктор Генрі зазнала серйозного падіння через отвір на сцені під час виконання своєї ходьби під час попередніх змагань 19 листопада 2025 року, що призвело до внутрішньочерепного крововиливу з втратою свідомості, переломом, рваними ранами обличчя та іншими значними травмами», — йдеться в останній заяві, опублікованій у понеділок, 8 грудня.
Весь цей час Габріель перебувала у Таїланда, але найближчими днями має повернутися додому на Ямайку, і її начебто супроводжуватиме повна команда медичного супроводу, після чого її буде доставлено безпосередньо до лікарні для подальшого лікування.