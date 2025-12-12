- Дата публікації
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не люблять робити подарунки
У передсвяткові дні питання щодо подарунків постає перед нами на повний зріст: що купити коханим людям, щоб сюрприз став приємним.
Більшість із нас із задоволенням занурюється в приємні клопоти, але є й ті, кого з душі верне від ходіння магазинами і купівлі презентів. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять робити подарунки.
Близнята
Близнята не визнають подарунків, які призначені не для них, а для інших людей — навіть сама постава такого запитання видається їм несправедливою, а тому неприємною. Врешті-решт, вони, згнітивши серце, обирають щось не найпотрібніше з того, що презентували їм, і просто — не без жалю — передаровують цю річ.
Козоріг
Козорогам дуже шкода часу, який доводиться витрачати на походи магазинами, оскільки, на їхній погляд, його можна витратити на більш важливе — і цікавіше — для них заняття, а насамперед, на роботу. Якщо ж без шопінгу зовсім не можна обійтися, беруть перше, що трапиться під руку, а ще краще — просто дарують гроші в конверті.
Терези
Для Терезів купівля подарунків є виснажливою, а інколи й просто нестерпною через труднощі з вибором — жоден із предметів не здається їм достатньо гарним для того, щоб стати презентом коханій людині. Ба більше, навіть щось придбавши, вони не заспокоюються, допоки не побачать, що їхній подарунок справді потішив «адресата».
